Niño científico inspira a grandes investigadores de Aragua

La entomología es una disciplina científica que estudia los insectos que pertenecen al reino animal, un tema complejo y poco atractivo para muchos, más aún si se trata de un niño, sin embargo, para Santiago Quinto Montenegro, de 11 años, esto representa su vida entera.

Ponencia de Santiago Quinto durante la inauguración de las XXIX Jornadas Científicas



Y es que el pequeño científico dentro de poco estará certificado en entomología básica por los docentes investigadores del Instituto de Altos Estudios Dr. Arnoldo Gabaldón, lo que oficialmente le otorgará la posibilidad de enseñar a otros niños en esta área de estudio.



El nombre de Santiago Quinto salió a la palestra pública tras las declaraciones de los directivos del IAE, quienes aseguraron que este año las XXIX Jornadas Científicas se centrarían en los “Semilleros Científicos”, inspirados por un niño que a su corta edad tuvo la valentía de presentar un proyecto para formar a otros de su edad en el estudio de los “bichos”, anexando una lista de siete compañeros de clases que estaban dispuestos a aprender.

Santiago Quinto Montenegro, el niño científico de Aragua



La situación era de esperarse, pues el pequeño aprendió a caminar, leer y escribir en las instalaciones del Museo Entomológico, Dr. Pablo Cova García, uno de los más importantes de Latinoamérica, esto se debe a que sus progenitores son científicos e investigadores del lugar.

¿INSECTOS?



En una visita por parte del equipo del diario elsiglo al Museo Entomológico, el niño científico se encontraba nervioso pero entusiasmado, pues tendría su primer contacto con los niños interesados en su taller, y que al día siguiente tendría de pararse firme ante los grandes expertos que asistirían a las jornadas científicas para presentar su proyecto “Semillero Científico Dr. Pablo Cova García”.

Primer contacto de Santiago con los niños del semillero entomológico



“Presenté un proyecto para formar a otros niños sobre entomología básica, sobre todo en el tema de los insectos de importancia médica, que son los que transmiten enfermedades como el Aedes, Anopheles y el Chipo, porque los niños también deben saber como cuidarse de ellos y cual es su ciclo biológico”, dijo sin titubear.



Noblemente agradeció a todos los docentes que le han enseñado, entre ellos, sus padres. “Desde pequeño yo he estado en este mundo de insectos y es muy interesante para mi, por eso quiero ser entomólogo cuando sea grande”, aseguró Quinto.



En este sentido, el pequeño afirma que repasa por su propia cuenta el nombre y las características de cada una de las colecciones de insectos hasta por 3 y 4 hora para que nunca se le olvide, simplemente porque le “encanta” la entomología, así que aconseja a los otros niños que estudien y practiquen para que nada se les olvide y si se les dificulta, que tengan paciencia y que sigan intentando.



“Me interesan los insectos, porque les quería enseñar a otros niños cosas que la gente no sabe, como por ejemplo, muchos creen que los insectos muerden o son peligrosos, pero casi todos son inofensivos; las personas deberían dejar de tenerles miedo y aprender más de ellos para evitar enfermedades”, añadió Quinto antes de realizar un recorrido para enseñarle las colecciones de insectos que existen en el museo a todo el equipo de prensa presente.

CONTINUANDO CON EL LEGADO



Carlos Quinto, padre del pequeño prodigio y técnico del Museo Entomológico Dr. Pablo Cova García, considerado una referencia internacional para la ciencia y la investigación, relató que la pasión de Santiago por la ciencia es algo que viene de generación en generación.

Carlos Quinto, técnico del Museo Entomológico y padre de Santiago



“Mi papá y mi mamá se formaron en esta institución, donde cumplieron 40 años de servicio y eso me permitió que desde pequeño me formara en el área de investigación de campo, taxonomía y así me fui enamorándome de esto y ese es precisamente el legado que le estoy dejando a mis hijos”, aseguró el investigador.



Con 14 años de servicio en la institución, Quinto asegura que Venezuela ha perdido la cobertura que tuvo en el pasado de formar biólogos o especialistas en otras áreas de investigación y por esto ve con buenos ojos el hecho de que existan niños que se estén enamorando de la ciencia.



Con orgullo relató como sus hijos han sido partícipes de esta nueva era de científicos e investigadores que ayudarán a que el país salga adelante. “Nosotros nos vamos a programas de formación de hasta 21 días de trabajo de campo y no podíamos dejar a los niños solos, así que los llevamos con nosotros y de repente Santiago ya estaba tomando decisiones y herramientas para capturar insectos”, precisó.



Asimismo contó que cuando venían los planes vacacionales el niño ya era uno de los líderes que explicaba a otros niños como utilizar los instrumentos para trabajar sobre algunos insectos de importancia.



“Es un reto saber que muchísimos investigadores estarán a la expectativa de la presentación de mi hijo, porque eso le abrirá las puertas a otros niños que también se interesen en esta rama de la investigación”, finalizó Quinto.

UNA MIRADA HACIA EL FUTURO



Jhoninett Montenegro, docente investigadora del Instituto de Altos Estudios y madre de Santiago, confiesa que ve brillante el futuro de su hijo. “Es un niño que le gusta investigar, que tiene iniciativa propia, es curioso y eso nos lleva a darle las herramientas necesarias para que pueda en un futuro ampliar esos conocimientos”, señaló.

Entrega de reconocimiento por parte de las autoridades del IAE durante las Jornadas Científicas



Montenegro, quien además es licenciada en Bioanálisis con una especialidad en enfermedades metaxénicas, cuenta que el papel de mamá no descansa y el trabajo como investigadora también debe continuar y aunque es agotador le parece sumamente gratificante.



“Mis tres hijos son apasionados por la ciencia, estamos aquí todos los días y ellos siempre aprenden cosas nuevas porque son curiosos, pero si el día de mañana me dicen que quieren dedicarse a otra cosa, los apoyaremos de la misma manera, pero ya tienen una base que los acompañará a donde vayan, porque la entomología es universal”, enfatizó Montenegro.

Jhoninett Montenegro, docente investigadora del IAE y madre del niño científico



El día lunes 28 de noviembre Santiago Quinto Montenegro realizó de manera exitosa la presentación de su proyecto frente a las autoridades presentes en las XXIX Jornadas Científicas en honor Al Dr. Arnoldo Gabaldón, donde además relató cómo ha venido trabajando en los últimos meses, además de su experiencia en el primer contacto con los niños del taller.



Actualmente, el niño científico en compañía de su grupo docente está dictando un curso de entomología escolar, formando a otros niños en cuanto a entomología básica, clases que van de la mano con prácticas de campo que se realizarán con los niños para luego colocar sus muestras como exhibición en el museo.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo