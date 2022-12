El Ministerio de Educación decretó en días recientes algunos cambios en la operación de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, a fin de proporcionar nuevos métodos para mejorar las horas académicas.

Adriana Lares, coordinadora zonal del SUMA-Aragua

De acuerdo con la Gaceta Oficial 42.505, cada institución educativa debe contemplar actividades de aprendizaje para fortalecer valores de hermandad, solidaridad, cooperación y compañerismo, que desarrollen habilidades y destrezas para la vida y una cultura de paz en los niños, niñas y adolescentes.

En tal sentido, el organismo fijó el cronograma en cinco horas académicas para la Educación Básica. Además, el Ministerio indicó que debe respetarse la jornada establecida, dividida en bloques de 80 minutos de lunes a viernes, sin día libre para los estudiantes.

Por otro lado, el texto señaló que las instituciones que tengan horario de atención integral, pasarán a ofrecer clases en doble turno para atender a las comunidades que presenten nudos críticos.

¿QUÉ DICE EL GREMIO?

Adriana Lares, coordinadora zonal del SUMA-Aragua, declaró que el decreto 42.505 deja muchas interrogantes a todo el Magisterio venezolano, ya que este establece el horario de clases para la educación media en bloques de 80 minutos, pero históricamente las horas académicas han sido de 45 minutos.

“Tenemos interrogantes con respecto a los colegios que van a ser de educación integral de doble turno, cómo estaría el programa Páez, si realmente podrá satisfacer las necesidades que obtienen los niños y el personal que allí labora”, indicó.

Asimismo, cuestionó el futuro de los liceos bolivarianos, pues la reducción a cinco horas no especifica si se aplicará para estos, “son muchas las interrogantes que está dejando este decreto. Cabe destacar que estamos en medio de una contratación colectiva de la cual todavía no hemos tenido información sobre su firma, pareciera que este decreto desvía un poco la atención de la ciudadanía hacia ello, para que no se hable más de la contratación y hablemos más del decreto”, insinuó.

Finalmente, resaltó que como gremio harán un análisis sindical con el fin de poder fijar posición ante el decreto, pues insistió que deja muchas interrogantes por lo que esperan al pronunciamiento de las autoridades educativas al respecto.

