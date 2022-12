María Teresa Clavijo: Recursos liberados están lejos de solucionar males de los venezolanos

Luego de darse a conocer parte de los acuerdos que se llegaron en México, María Teresa Clavijo, secretaria política de Vente Venezuela en el estado Aragua, manifestó que los 3 mil quinientos millones negociados entre factores de la oposición y el gobierno de Nicolás Maduro no solventan los problemas del país.

En este sentido, Clavijo recalcó que para ellos no tiene ninguna sorpresa los resultados de dicha mesa de diálogo, “en este proceso de negociación los venezolanos en realidad no ganamos nada, lo hemos hablado anteriormente, acudir a un proceso de seudo negociación sin fuerza ni condiciones no lleva a ningún resultado tangible”.

De igual forma, Clavijo señaló que lo único importante en Venezuela es la libertad, “hoy vemos como gracias a proceso que desconocemos, nadie sabía que se está tratando en esa mesa, quienes estaban en nombre de los venezolanos, no nos informaron de los temas a tratar y por ende cualquier cosa que resulte tienen la habilidad de maquillarla como un gran proceso”.

La secretaria política de Vente Venezuela en el estado Aragua manifestó que en realidad lo que se está viendo es que el dinero aprobado en el acuerdo no va a solventar los problemas, “van a seguir existiendo niños con desnutrición, problemas en los hospitales y escuelas, lo que hacen es mantener relativamente estable un sistema perverso que se le da una cara que le preocupan los venezolanos, pero en realidad todo esto forma parte de un plan de mantener a los ciudadanos a raya”.

Asimismo, María Teresa Clavijo indicó que las negociaciones no dejaron ningún resultado que haga presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, “esto en cuanto a derechos fundamentales como la libertad de expresión, presos políticos, el retorno de exiliados, las garantías de los venezolanos en el exterior, ninguno de estos temas han sido tocados”.

Por último, Clavijo precisó que a su juicio en las últimas declaraciones del presidente Nicolás Maduro, éste continúa amenazando con ciertas actitudes, “esto alegando que no va a ceder derechos de los venezolanos, sino se le levantan las sanciones, entendemos la necesidad de tener organizaciones no gubernamentales que sustenten y pongan algún tipo de coto en los problemas sociales, pero tenemos que entender que eso está muy lejos de solucionarlos”.

MÓNICA GOITIA | elsiglo