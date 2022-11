Quesillo de auyama listo para degustar

En Venezuela, el quesillo de auyama es un postre muy popular, infaltable en las fiestas ya que por su suavidad, es un postre perfecto luego de una copiosa comida en familia.

Preparación

1- Para hacer esta quesillo de auyama sin harina, comienza preparando el caramelo. Agrega en una cazuela el azúcar y el agua. Remueve un poco, así se integran un poco los ingredientes.

2- Cocina a fuego medio alto hasta que hierva. Al aparecer las primeras burbujas, mantén la atención en la mezcla.

3- Remueve la preparación apenas veas que adquiere un color amarillento. Hazlo sujetando las asas, removiendo de forma circular. Evita realizar este procedimiento sumergiendo algún utensilio de cocina en el caramelo, ya que se puede cristalizar el azúcar.

4- Retira el caramelo del fuego, cuando veas que tiene un color marrón claro. Déjalo enfriar un par de minutos, no mucho más o se endurecerá.

5- Usa un molde entre 20-21 cm de diámetro. La forma del molde es opcional, puedes usarlo con hueco o sin hueco (tipo chimenea).

6- Vierte el caramelo en el molde. Mueve el molde hasta que el caramelo se impregne por todo el interior (las paredes). Un truco interesante para facilitar el desmoldado de la torta, consiste en humedecer el interior del molde, antes de agregar el caramelo. Reserva.

Ahora, prepara el puré de auyama para la torta de auyama tipo quesillo sin mantequilla. Lava la auyama (calabaza). Límpiale la cáscara con una solución de bicarbonato y agua, usando un cepillo de cerdas duras. Enjuágala bien, dejando correr agua debajo del grifo.

8- Corta la calabaza. Primero, pícala en dos partes, después sácale las semillas y, una vez limpias, pica cada mitad en pedazos medianos (nunca pequeños). Una vez listos los trozos, puedes dejarles las cáscaras o quitárselas. En esta ocasión, nosotros se las dejamos para facilitarnos el trabajo.

9- Cocina las piezas de auyama hasta que estén tiernas. Puedes hacerlo de varias maneras: hirviéndolas con agua, al vapor, horneadas o en el microondas. Las mejores opciones son al vapor y en el microondas, porque no añades humedad extra. Si te decides por el horno, cocina a 200 °C durante 20 minutos o hasta que queden los trozos blanditos. Si prefieres hervir las piezas, escúrrelas muy bien al finalizar la cocción, ya que no debe quedar nada de agua para hacer el quesillo de auyama.

10- Retira la concha si no lo hiciste. Antes, deja que se enfríe un poco la auyama hasta que puedas manejarla sin dificultad. Ayúdate con un cuchillo o una cuchara para sacar la pulpa fácilmente y reserva. Recuerda, si compras puré de calabaza en el supermercado te ahorras estos cuatro pasos.

11- Ahora, solo queda preparar el quesillo de auyama. Mezcla todos los ingredientes. Incorpóralos en una licuadora, procesador de alimentos o bátelos a mano con un batido de globo. Intégralos muy bien hasta que veas que la mezcla queda sin grumo, es decir, totalmente homogénea.

12- Incorpora la preparación en el molde reservado que caramelizaste.

13- Cubre el molde con papel de aluminio. Verifica que quede bien cubierto, ya que no debe caerle agua dentro durante la cocción. Cocina a baño María. Puedes hacerlo en el horno o al fuego en las hornillas.

14- Si lo horneas, coloca el molde sobre una bandeja con agua (necesitas una bandeja alta). Cocina a 180 °C durante 1 hora y 15 minutos o hasta que esté listo. Hazlo empleando calor arriba y abajo.

15- Si lo haces a baño María en una hornilla, hierve agua dentro de una cazuela, el agua debe cubrir ¾ partes del molde elegido. Tapa y cocina durante 1 hora o hasta que esté cocida la torta. No abras ningunas de las tapas hasta pasados 30-35 minutos o se bajará. Cuando notes que se evapora el agua, agrega más agua caliente y repite la operación hasta finalizar la cocción de la torta.

16- Haz la prueba del palillo. Pincha la torta para verifica la cocción, si el palillo sale seco está lista, si no continua horneándola un poco más. Preferiblemente, no uses un cuchillo para este paso.

17- Deja refrescar el quesillo en el molde. Espera entre 10-15 minutos antes de desmoldar. Después, deja la torta enfriándose un rato más antes de refrigerarla.

18- Sirve. Ya sabes que hacer torta de auyama tipo quesillo resulta muy fácil. Además, una vez lista, no necesitas decorarla, pues ya trae el caramelo encima.

Por el cual, si quieres, puedes espolvorearle por encima coco rallado o algún fruto seco (por ejemplo nueces o almendras fileteadas). También podrías agregarle un detalle en crema batida o chantilly, o mejor aún, unos hilos de caramelo casero, ¡quedará genial!

