Vecinos de la Av. Agustín Codazzi viven entre cloacas y mosquitos

Los vecinos de la parroquia Joaquín Crespo del municipio Girardot, ya no soportan el mal olor y los mosquitos ocasionados por el colapso de las tuberías de aguas servidas en la Av. Agustín Codazzi entre Sergio Medina y Aníbal Paradisi.

Vecinos de la Av. Agustín Codazzi exigen solución al problema de cloacas

“Entre nosotros mismos hemos tenido que buscar la manera de tapar el hueco que estaba ahí en la calle, porque la gente empezó a lanzar basura y animales muertos, cosa que empeoraba nuestra situación”, explicó Miriam Ochoa, una de las principales afectadas.

Asimismo, Ochoa cuenta que la tubería colapsó hace siete meses y todavía están a la espera de que los organismos competentes se aboquen a solventar el problema. “Sólo han venido del consejo comunal y ellos dicen que supuestamente sí van a arreglar esto, pero todavía estamos esperando”.

Miriam Ochoa

Roris Martínez recuerda claramente el primer día de esta “pesadilla” que les ha tocado vivir. “Fue el 27 de abril, ese día la tubería se rompió y el agua se nos regresó hacia la casa y empezaron a fallar los inodoros y cuando nos dimos cuenta se abrió un hueco de un arreglo anterior y desde entonces cada vez que llega el agua, nos inundamos de cloacas”, aseguró.

Del mismo modo, la vecina comentó que deben mantener todo cerrado para que no entre el mal olor a sus casas y además de esto, se llenan de mosquitos que ya le provocaron una erupción en la piel a su hijo de 10 años. “Hay alrededor de 15 niños en esta zona que están siendo perjudicados al igual que los adultos mayores, porque hay casas donde las aguas residuales se meten hasta el patio y la junta comunal viene, toma fotos y se va”, continuó.

Roris Martínez

William Ochoa, otro de los afectados, explicó que la solución a esta problemática está en manos de Hidrocentro, ya que ellos mismos no tienen las herramientas necesarias para arreglar la tubería. “Yo traté de destaparlo pero fue imposible, la tubería hay que cambiarla porque el tubo principal está partido y de ahí para allá está tapado, lo único que pudimos hacer fue tapar el hueco, dejándole un espacio para que saliera el agua para evitar que nos lanzaran basura aquí”, expresó.

William Ochoa

“La junta comunal no ha puesto la queja, no han reportado nada a Hidrocentro, hace un tiempo vino una persona que supuestamente trabaja en esa institución y nos estaba cobrando 900$ por debajo de la mesa para arreglarnos eso, pero nosotros no tenemos ese dinero, tienen que venir a solventarnos esto”, añadió Ochoa.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA