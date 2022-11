El escritor venezolano Leonardo Padrón, informó a toda su fanaticada que se realizó la prueba de la Covid-19 y el resultado fue positivo.

FOTO: CORTESÍA

Padrón comenzó a presentar un malestar leve de tos seca, dolor de cabeza y perdida del olfato y gusto que rápidamente lo hizo pensar que podría estar contagiado por la enfermedad que mató a millones de personas a nivel mundial.

Por su parte, el escritor afirmó que duró más de dos años sin tener Covid-19, por la simple razón de que se cuidaba estrictamente para no tener ningún tipo de malestar.

“Hay formas de arruinarte la semana y esta… ¡Tengo Covid! Por segunda vez desde que comenzó la pandemia. Ya había leído días atrás que un nuevo brote estaba circulando por allí. Y acabo de constatarlo de la peor manera. Ni modo. Toca aguantar el malestar, la tos incesante, seca, el dolor de cabeza, las noches sin dormir. Lo único bueno es que hay una maravillosa sobredosis de fútbol para amortiguar la cuarentena”, expresó Leonardo.

Es por eso que el venezolano aseguró que esta vez no le dará tanta atención como antes, pues él tiene las vacunas necesarias para combatir el virus. Además, compartió que pasará la Covid en la comodidad de su casa viendo y viviendo el Mundial de Catar 2022.

“Un Mundial no es poca cosa. Pero no necesitaba un pretexto tan contundente para instalarme a verlo, jaja. En fin. No bajen la guardia. El virus sigue allí, ensayando variantes y camuflajes y recordándonos nuestra propia fragilidad”, concluyó.

Caracas