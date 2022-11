Cinzia Machín de Morales: Si pierdes quien eres pierdes la esencia

Nuestra entrevistada de hoy la podemos ubicar entre aquellas “mujeres todo terreno”, sin temor a los retos, y apasionada con lo que hace. Una mujer que se ha dado cuenta de lo valiosa que es, que sabe que ella misma puede diseñar la vida que quiere, que puede tomar las decisiones que quiera . Que valora un mundo con libertad emocional y económica.

FOTO: CORTESÍA



Joven profesional, capaz y honesta en la acción y la palabra, de una aquilatada personalidad, sin dejar de ser sensible, serena, cálida, pero antes que nada generosa. Cinzia Machín de Morales, hoy día se destaca como Primera dama del municipio Girardot, en donde le ha tocado reinventarse y potencializar cada una de las cualidades que la acompañan, amalgamando armónicamente sus diferentes facetas como odontóloga, instructora de Yoga, madre y esposa.



Su forma de ser está plena de sensatez, organización, espíritu conciliador y trabajo discreto, que permanentemente la acompañan en las acciones, como retribuye el cariño que ha recibido de Maracay y sus ciudadanos.



Hoy nos hace un recorrido por algunas etapas de su vida, a los diferentes ámbitos donde se desarrolla profesional, humana y espiritualmente, de los planes sociales, turísticos y culturales para la ciudad que los maracayeros sueñan habitar y de las esperanzas y amor que le ha colocado, junto a su esposo, a cada una de las acciones como dialoga y trabaja para el Municipio.



YR: ¿Háblame de Cinzia la joven, de Cinzia la estudiante, y porque eliges ser odontólogo?



CMM: Yo supe que quería ser odontólogo desde que tengo 8 años, desde muy pequeña fui inspirada por un buen odontólogo, donde me llevaron a consulta a muy temprana edad, me gustó y allí supe que quería ser odontólogo, y realmente nunca me visualicé haciendo otra cosa.

FOTO: CORTESÍA



En algún momento del bachillerato pensé quizás en la carrera de arquitectura, aunque la odontología es una carrera de salud, pero en lo que hago hoy día, que es principalmente estética dental y diseño de sonrisa, tenía mucho que ver, pero me quedé con odontología.



YR: Otra vocación donde te has destacado es el yoga, ¿fue algo que asumiste luego de graduarte?



CMM: Yo conocí el yoga en la transición de entrar a la universidad, Hace 8 años comencé otra vez, lo retomé y lo que comenzó como algo netamente físico, me encantaba las posiciones del cuerpo, pararme de cabeza, me gustaba todo eso que veía en las fotos, después descubrí, internalice y aprendí de la filosofía del yoga, y me enamoró, y fueron cambiando mis necesidades a través de la práctica de esta disciplina y conecté con todo lo que imparte y las herramientas que te da como estilo de vida, así que tengo 8 años entregada, y si bien es cierto hay espacio de religión, yo no la practico, yo soy católica practicante, pero si me gusta mucho la filosofía del yoga y empleo sus herramientas en el día a día en todo lo que pueda, siento que es una alternativa ideal para llevar una vida más ordenada y serena, es una combinación de estar siempre pegada a papá Dios, siempre he sido muy determinada, organizada en todas las cosas que hago, y cuando eres de esta forma, muy organizado, muy controlador, que tiene todo un orden específico en las cosas que haces, también se sufre mucho, allí es donde entra el yoga, lo descubro a tiempo, para poder controlar muchas cosas, como ataques de ira, la negación, el no entender porque pasan ciertas cosas, porque no puedes controlar ciertas situaciones, entonces allí es donde entra el yoga que te ayuda a vivir el tiempo presente.

Una de las cosas que son mi arraigo, mi filosofía en el yoga, es que esta disciplina te ayuda a vivir el momento presente, dando por hecho que el pasado ya se fue y genera arrepentimiento, frustraciones, remordimientos, rencores y el futuro no genera otra cosa que ansiedad, incertidumbre y expectativas.

FOTO: CORTESÍA



YR: ¿Qué significa ser la esposa de un gobernante?



Realmente fue un cambio de vida bien dramático, sin embargo uno no puede ir en contra de las pasiones de cada quien, mi esposo siempre ha ejercido la política, a él le apasiona, en la misma medida que me apasiona la odontología, me apasiona el yoga, entonces uno debe respetar las pasiones de las personas con quien convives, sobre todo con las que decides pasar y compartir tu vida, así que, si fue un cambio de vida, pero tocó adaptarse a los retos que te pone Dios en la vida, dando lo mejor de uno en todo esto.

FOTO: CORTESÍA



Yo he tratado de mantener mi esencia en todo momento, porque al final si la pierdes dejas de ser tú, y sigo enfrentando los retos que estamos asumiendo.



YR: Yo admiro que a diferencia de algunas mujeres, quieren ser políticas porque sus maridos son políticos, tú te has mantenido bajo perfil.

Siendo la primera dama del municipio Girardot, no te hemos visto ostentando ese cargo ¿A qué obedece tu actitud?



CMM: Realmente uno no tiene que dejar de ser quién es, por lo que adquieras en la vida, simplemente creo que no está en mi naturaleza, al final todos un día podemos estar muy arriba o podemos estar muy abajo, nosotros hemos estado más abajo, en otras épocas hemos estado más arriba, si pierdes quien eres realmente, pierdes la esencia, una de las cosas más importantes es la humildad por delante, mantener quienes somos, y es una de las cosas que tratamos de reflejarle a nuestras hijas, y que ellas entiendan el valor de las cosas, nosotros hemos trabajado muchísimo para alcanzar las cosas que tenemos, desde mucho antes de la política, cuando uno se siente cómodo con quien es, en el punto y la posición en la que esté realmente no veo el motivo por el cual tuviese yo que cambiar mi estilo, además que yo desde siempre he sido una persona muy independiente, todavía me cuesta recibir, incluso desde que éramos novios, ya sean regalos, ayudas, siempre he sido una persona que me he procurado mis cosas personales, sigo trabajando para mí, para no tener que depender de nadie.



YR: Hablando de novios ¿Qué te enamoró, que te cautivó de Rafael Morales?



CMM: Creo que hicimos click desde que nos conocimos hace 15 años, en la universidad, hemos batallado muchísimo durante muchos años para estar juntos, perseveramos, y hoy día estamos allí y espero que siempre más firme, más sólidos que nunca, hemos sido muy Ying y Yang, nos complementamos totalmente, pero siempre bajo un bonito equipo de familia de trabajo, de pareja.

FOTO: CORTESÍA



YR: ¿Con respecto a la labor social, en estos últimos tiempos has estado más visible, ante lo acontecido en Las Tejerías y El Castaño, y como de forma amorosa y espontánea asumiste las labores de coordinación desde el amor, respetando el dolor de las personas que sufrieron esta situación?



CMM: Yo creo que simplemente di el apoyo a quien más lo necesita y hay necesidades de todo tipo en el municipio y en todo el país, no hacemos caso omiso de ninguno, pero creo que en el medio de cualquier dificultad, de cualquier adversidad para eso estamos, y tal como refieres es algo genuino, no hay ningún reglamento que me obligue o me imponga que yo tenga que hacer esta gestión, yo creo que debemos tener vocación de servicio, la vocación de servicio no se te impone, a veces te encuentras en una posición donde la gente está esperando que en redes sociales publiques y que muestres lo que estás haciendo y eso es feo .Una de las criticas fue de porque íbamos ayudar en El Castaño, si ellos lo tienen todo, pero lo cierto es que yo hice muchos recorridos y la mayoría son personas de la tercera edad, jubiladas, que en su momento pudieron hacer una inversión, y hoy en día era lo único que tenían un patrimonio de una vivienda, un carro y ya. Es muy importante no sectorizar, cuando uno va a brindar una mano amiga hay que hacerlo a quien lo necesita.



YR: Hablando ahora del feminismo, cuando nos referimos a la agenda política en Latinoamérica, en lo social y todo lo que ha acontecido desde el feminismo y de que forma en otros países lo han utilizado en algunas ocasiones introduciendo tendencias sexuales ¿Qué piensas al respecto?



CMM: Cuando tu analizas la represión y la violación de los derechos de las mujeres, nos enfrentamos a un tema muy controversial, aún hay países en los cuales a las mujeres se les prohíba trabajar, se les prohíba estudiar, conducir, votar, es algo muy arcaico, entonces si hay un punto que sin duda no debe rayar en el exceso.



Hay que proteger siempre los derechos de la mujer, pero que no sea algo impuesto. Los méritos deben venir desde tu desempeño, no por el género que poseas, igual los hombres, no debes tener un salario mayor por ser hombre o por ser mujer, sino por tus méritos y por tu trabajo, por tu desempeño.

FOTO: CORTESÍA



Si creo en el feminismo, en el aspecto de defender los derechos no como imposición sino desde el libre pensamiento.



YR: Las ciudades son para convertirlas en lugares vivibles. La ciudad es el espacio donde habitas, donde piensas. En este sentido, si te tocara elegir una propuesta urbana para Maracay ¿Cuál sería según tu criterio?



CMM: Lo primero es que hay que fomentar el sentido de pertenencia, de tal modo que yo propondría una gran biblioteca tanto analógica como interactiva, un espacio donde se promueva la literatura, el pensamiento. Un lugar de esparcimiento realmente dedicado a la literatura, combinado con el arte, un espacio donde puedas tener la capacidad de conectarte con todas las manifestaciones o disciplinas artísticas, mezclando algo de tecnología para poder atraer la atención de diferentes sectores.



A mi me ha sorprendido que recientemente muchas ciudades han abierto nuevas librerías, y que las personas han regresado a la raíz del libro.

FOTO: CORTESÍA



YR: Maracay es una ciudad privilegiada por la arquitectura que la conforma, un detalle que se celebra del alcalde Rafael Morales, es que desde el inicio de su gestión, se ha involucrado con el desarrollo de las artes y la cultura. En este sentido ¿Qué otros proyectos se pueden adelantar en Maracay con respecto a las artes y la misma ciudad para el próximo año?



CMM: Bueno vienen por allí varios proyectos que van encaminados para el próximo año Dios mediante. Es que Maracay se convierta en una ciudad turística, verdaderamente turística, donde vengan las personas de todas las partes del país.



La visión es convertir a Maracay en un lugar donde la gente diga me voy a ir una semana, un fin de semana, porque tengo todo un circuito que lo enamore, y que sea lugar de libre esparcimiento, porque creo que una de las cosas que nos falta en la ciudad es que haya espacios donde tu puedas caminar, donde no tengas que hacer una inversión monetaria, que no sea un algo que te genere un gasto como tal, donde puedas pasar una tarde y caminar y ver obras, que sea un lugar realmente turístico.

FOTO: CORTESÍA



YR: Con respecto a la parte profesional, trabajas ejerciendo la odontología, eres esposa, madre, hija, hoy día compartes responsabilidades como primera dama del municipio, practicas yoga ¿Cómo compaginas tu tiempo para que la calidad de atención a tu familia no se diluya entre tantas responsabilidades?



CMM: Con organización todo es posible y más allá de la organización la disposición, porque simplemente hay que tener ganas de poder hacer todo, gracias a Dios cuento con personas alrededor que me apoyan también para poder distribuir esos tiempos y lograr todas esas tareas. Gracias a Dios a mis hijas les ha tocado entender los tiempos limitados y la dinámica en la que vivo, pero trato que el tiempo que puedo compartir con ellas sean de calidad.



YR, ¿Cómo hacen para tener un ratito desde amor y desde la conciencia de que tienen que cuidar ese nicho, que es su familia?



CMM: Bueno mientras la dinámica lo permita, siempre hay casos especiales como lo que acaba de pasar en el municipio, en El Castaño que nos tomó tiempo, dedicación, horas, días, noches, ellas entienden, gracias a Dios tienen la edad para entender que realmente estamos ocupados, que no las estamos desatendiendo, pero en condiciones relativamente normales, por lo menos hay días que nos dedicamos a la familia, a ir a comer, a ver una película, simplemente tener un tiempo de esparcimiento para nosotros, es muy irónico, porque hoy en día no hay duda, que vamos a ser muy criticados por cualquier cosa, pero que no entiende que también somos humanos, somos jóvenes, tenemos unas niñas que les gusta ir a la playa y bueno en algún momento nos tomamos el tiempo para una vez al año y dedicarle un rato para ellas, que también tiene importancia.



YR: ¿Eres una mujer muy joven, además con un cuerpo que cuidas, haces algún tipo de dieta en particular y qué te seduce de la moda?

CMM: Como muy sano desde hace años, incluso antes de comenzar el yoga, aunque en estos últimos tiempos la dinámica me ha obligado a comer muy mal, pero regularmente como muy sano, a nivel de lo que es la moda, yo voy viendo las tendencias y si me atrapan las uso, pero hay otras que no, cuando estaba chama antes de la universidad y en la universidad.

FOTO: CORTESÍA



Yo soy graduada de una agencia de modelaje de aquí de Maracay, fui modelo muchos años, participe en certámenes, así que estuve muy envuelta en eso, así que me ha tocado ir un poco con la corriente, pero preferí estudiar y terminar mi carrera. Pero siempre a nivel de moda, lo que conecta conmigo, no lo que te impone la moda, lo que me hace sentir cómoda, soy reacia a usar marcas ni busco lo que está de ultima tendencia, soy feliz comprando cositas por allí, y si es barato mejor todavía.



YR. Con respecto a la carrera de odontología, te fuiste por una especialidad que es la estética y el diseño de sonrisa ¿Cuéntame un poco de esa área, de las satisfacciones que has tenido?



CMM: Sin duda alguna la satisfacción que te produce transformar en poco tiempo, a veces con tratamientos de no tan alto costo, lo vale más que cualquier cosa, casualmente esta semana tuve una paciente que estaba muy acomplejada a nivel psicológico por su sonrisa, personas que tu ves como se transforman físicamente, facialmente, la musculatura, su expresión corporal por estar acomplejadas por sus dientes y con su sonrisa, cuando tu logras ese sentimiento de las personas al verse en el espejo, lloran, te dan las gracias y es la transformación de como se desenvuelve, como se relacionan con otras personas, las cosas que alcanzan por tener la seguridad de como se ven sus dientes, eso lo vale todo y muchas veces cuando me he sentido agobiada por mi trabajo, donde estoy cansada y digo no puedo más de la cantidad de pacientes que atiendo al día, vienen esos regalitos, esos regalito de Dios que me motiva y así yo entiendo porque hago y amo lo que hago, reflejado en esa expresión de agradecimiento, toda esa felicidad, eso es lo que me motiva y sigo adelante.



YR: Y por último ¿Qué le vas a pedir al Niño Jesús para este 2023, para tu familia y para Maracay, toda vez que hoy tienen el compromiso de asumir el gobierno del municipio Girardot?

FOTO: CORTESÍA



CMM: Siempre voy a pedirle al Niño Jesús lo mismo, que mi familia esté bien saludable, poder gozar por muchos años de mis familiares y que sea igual para todas las personas, en particular de este municipio, que tengan bienestar, que tengan salud y sobre todo paz, serenidad, calma. Que el Niño Jesús le pueda conceder en sus corazones la bondad y la felicidad que se merecen.



YR: ¿Qué le debes a Maracay?



CMM: Realmente la oportunidad de poder brindar la ayuda y el apoyo a otras personas, yo soy de La Victoria, me tocó bajo ciertas circunstancias venirme a residir aquí y puedo decir ahorita, que puedo deberle a Maracay, la receptividad de habernos acogido en esta ciudad para poder brindarle apoyo y ayuda a todas las personas que lo necesiten y que esté a nuestro alcance.

Ydelisa Rincón González | elsiglo