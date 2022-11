Las detonaciones se escucharon cerca del recinto en donde se presentó el venezolano; de forma preliminar, se habla de un muerto y varios heridos, así como vehículos dañados

FOTO CORTESIA

Balacera en concierto de Danny Ocean

La violencia marcó los primero minutos de este sábado al estado de Michoacán, pues se registró una balacera al finalizar el concierto del cantante de reguetón, Danny Ocean en Morelia.

De acuerdo con los primeros resportes, un grupo armado habría abierto fuego en contra de unas camionetas localizadas cerca de la Plaza Monumental de Morelia, donde se presentó el cantante venezolano.

En redes sociales circuló un video tomado por asistentes del evento en el que se puede ver el interior del recinto mientras se escuchan varias detonaciones en la cercanía. Por lo que las mujeres que grababan, preocupadas, se resguardaron al interior de lo que parecen los baños del lugar.

Las detonaciones se registraron a las afueras de la Plaza, según reportaron medios locales. De acuerdo con los datos preliminares, el ataque habría dejado un muerto y alrededor de una decena de heridos.

Al lugar acudieron paramédicos de la Cruz Roja y se reportó una intensa movilización policial para resguardar la zona. De igual forma, policías municipales de Morelia acordonaron la calle Juan de Alvardo, esquina con Domingo de Medina, donde quedaron dos camionetas con impactos de bala. En una de ellas fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona.

FOTO CORTESIA

Ningún comunicado

Hasta el momento ninguna de las autoridades del estado han emitido algún comunicado o pronunciamiento con respecto a los hechos de violencia, ni se ha dado a conocer la detención de algún responsable.

Sin embargo, varias personas en redes sociales compartieron el temor que se vivió después de asistir a tan esperado evento e hicieron hincapié en la violencia que se vive dentro del estado.

“Hoy por primera vez sentí como es correr por tu vida, sentir que en ese momento puedes dejar de existir, vernos a todos correr por nuestras vidas, y deseo jamás tengan que pasar por una situación similar. La vida es buena y hoy tengo un día más”; “si vi a danny ocean, pero a qué costó??”; “No estuve en el concierto de Danny ocean pero que feo lo que pasó, no me imagino lo que sintieron los que estaban ahí, que tristeza de verdad”, fueron algunos de los comentarios hechos por usuarios

Poco después de lo sucedido, Ocean compartió un mensaje en su cuenta de Twitter donde lametó los hechos y pidió a su público que se cuidaran. De igual forma aseguró que esto no quitaba el cariño que sentía por México.

No entiendo porque suceden estas cosas si vinimos con un mensaje de amor! No se ni que decir, nunca he estado en esta situación. Por favor cuídense mucho, estoy con ustedes. Mis canales están abiertos para lo que necesiten. Esto no cambia el amor que siento a cada rincon de México

Dentro del recinto se encontraban pocas personas, las cuales se estaban retirando, y miembros del staff quienes estaban desocupando el escenario utilizado por Ocean como parte de su Tour 2022.

Próxima presentación

Su próxima presentación será este sábado en la Plaza de Toros Vicente Segura en Pachuca, estado de Hidalgo. Y su último concierto se celebrará el próximo 2 de diciembre en el Teatro al Aire Libre de Villahermosa Tabasco. De México viajará a Europa para continuar con sus presentaciones para finalizar en Chile

elsiglo con información de infobae