Muere la actriz y cantante Irene Cara a los 63 años

La neoyorquina Irene Cara, cantante estadounidense que alcanzó la fama internacional al ganar un Óscar por la canción “What a Feeling” de la película “Flashdance” (1983) y su participación en “Fama” (1980), falleció en su residencia del estado de Florida (EE.UU.) a los 63 años de edad, sin que se haya revelado la causa de la muerte.

FOTO CORTESIA

Muere la actriz y cantante Irene Cara

Judith A. Moose, presidenta del grupo de comunicación Media Group, fue quien dio a conocer este sábado a través de Twitter la noticia de la muerte de la artista que había nacido en marzo de 1959 en el corazón del Bronx neoyorquino de padres de origen latino.

“No puedo creer que haya tenido que escribir esto, y mucho menos publicar la noticia. Por favor, comparta sus pensamientos y recuerdos de Irene”, señaló la publicista de Cara, quien logró ser reconocida en todo el mundo por sus canciones e interpretación a partir de la película “Fama” (1980), filme que fue un icono del comienzo de la década de los ochenta.

La popularidad de Cara le llegó de golpe con su participación en “Fama”, dirigida por Alan Parker, metida en el papel de Coco Hernández, donde aprovechó su origen hispano para dar vida a ese personaje latino.

La neoyorquina, además de caracterizarse como Coco Hernández, interpretaba la canción principal de la conocida película que vio la luz con el inicio de la década de los ochenta.

La artista había dado sus pasos desde muy joven, casi niña, cuando comenzó a bailar y actuar en una televisión hispana, lo que le sirvió para darse a conocer en los Estados Unidos y obtener un pequeño papel en la película “Aaron Loves Angela”, en 1975.

Su carrera

En el inicio de su carrera influyó la figura de su madre, que la apuntó a clases de música e interpretación, lo que le valió con muy pocos años ser finalista del certamen “Pequeña Miss América”.

Cara, con tan solo 8 años, lanzó un álbum con canciones en español y en el cine participó en el musical “Sparkle”, su primer gran título, a lo que siguió su participación en la serie “Raíces. Las siguientes generaciones”, en el año 1979.

Había debutado con sólo 5 años en un musical de Broadway, un comienzo que después reforzó con un papel secundario en una serie junto a Bill Cosby, Rita Moreno y Morgan Freeman.

Con Coco Fernández, como instructora de baile de un centro en una escuela de música en “Fama”, obtiene el papel clave de su vida en el que muestra unas indudables dotes para la interpretación, reconocida con Globo de Oro.

Cara se convierte en una revelación musical en esa película con la interpretación de las canciones “Fame” y “Out Here on My Own” gracias a dos nominaciones a los Grammy como Mejor Artista Revelación y Mejor Artista Femenina de Pop.

La película dio paso después a una serie de televisión que llevó también el nombre de “Fama”.

Banda sonora de la película “Flashdance”

En el año 1983 interpreta la canción principal de la banda sonora de la película “Flashdance”, la cual tuvo un gran éxito internacional y fue nominada a cuatro Óscar, uno de los cuales fue a la artista latina, el correspondiente a la mejor canción original.

Metida en la década de los ochenta, en el año 1986 se casó con Conrad Palmisano, un doble en escenas de acción en Hollywood, una relación que duró hasta 1991.

La carrera de la artista ya comenzó a decaer y en 1987 lanzó el disco “Carismatic”, aunque tuvo problemas legales con sus representantes.

En la década de los 90 se retiró del mundo del espectáculo hasta que en 2001 grabó el éxito “What a feeling”, que dio pie a fundar el grupo “Hot Caramel”.

La carrera de Cara se fue desvaneciendo hasta que en el anonimato falleció en su residencia de Florida.

Fuente:EFE