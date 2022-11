Consejos comunales cobran impuestos para arreglar las calles de Tejerías en El Limón

Habitantes de la calle Cumboto del sector Tejerías en la parroquia El Limón, piden mejoras para la vialidad y las tuberías de aguas negras que desde hace más de cinco años presentan un notable deterioro, lo que ha desmejorado considerablemente la calidad de vida de los vecinos.

Calles sumamente deterioradas, problemas en las tuberías de aguas servidas y de aguas blancas, falta de alumbrado público, son las problemáticas que aquejan a las personas que viven en la zona, las cuales, según cuentan los perjudicados, deben empezar a pagar impuestos al consejo comunal, con la esperanza de que puedan hacer autogestión y solventar algunos problemas.

En este sentido, Johana Pérez, quien vive en el tramo más dañado de esta calle, asegura que los días de lluvias las complicaciones aumentan, ya que en años anteriores se inició un trabajo de asfaltado por la zona, sin embargo, no culminaron las labores, por lo que quedó un tramo totalmente sin asfalto, así que en ese punto, el agua se va estancando. “En esa oportunidad nos dijeron que para diciembre terminaban este pedazo y nunca lo hicieron”, relató.

Johana Pérez

Además de esto, cuenta Pérez, que al parecer, a partir de ahora, el consejo comunal será el responsable de estos trabajos, por lo cual, los vecinos deben pagar una serie de impuestos o de lo contrario, la vía no será reparada. “Desde hace como dos años se está diciendo eso, que debemos pagarles a ellos todos los impuestos que anteriormente se pagaban a la Alcaldía, para que puedan acomodar las calles y ya algunas personas empezaron a pagar”.

PAGO DE IMPUESTOS

Sobre este tema, Gregory Lira comentó que la información de estos pagos no es muy clara aún. “Se habló de unos impuestos y de autogestión, pero también se dice que es una colaboración de 8 dólares por familia para solventar algunos problemas, pero la información viene muy cruzada, porque el consejo comunal no se pone de acuerdo, dicen que es un movimiento piloto y que las mismas comunidades tienen que buscar la manera de embellecer la zona, porque no hay recursos”.

En este sentido, Lira considera que la comunidad debe unirse y colaborar entre todos, pero fuera del partidismo, podrían solventar algunos problemas. “Aunque no es el deber ser porque para eso hay un Estado y hay un alcalde que debe hacer su gestión”, aclaró.

Gregory Lira

Además de esto, el afectado acotó que luego de los sucesos de El Limón en el año 2020, la Alcaldía se comprometió a reparar la vialidad, sin embargo el trabajo no se hizo completo. “Todo el sector está así, las pocas reparaciones que se han hecho ha sido porque los mismos vecinos se unieron para tapar huecos con concreto en la entrada del sector, sin embargo, la Cumboto es una de las más afectadas”, aseguró.

Otra situación que expuso Lira es que cuando los vecinos presentan algún problema con las tuberías de agua, hacen huecos en las calles para hacer sus propias reparaciones y eso deja otro daño más al asfalto y estas cosas ocurren debido a que no hay respuestas de las autoridades y los vecinos buscan la forma de resolver o de lo contrario se quedarían sin agua o con botes de cloacas.

“El llamado es para que se aboquen a reparar las principales vías de este sector, porque ya la gente está cansada de esto, hace 20 años que existen problemas en la vialidad y luego se siguen sumando carencias”, precisó.

Mariana Sánchez, otra de las habitantes del sector, aseguró que existen problemas en las tuberías de aguas residuales que en días lluviosos recorren las calles, además de la oscuridad reinante por las noches, debido al déficit en el alumbrado público.

Mariana Sánchez

“Las calles, las aguas negras, nada de eso sirve, queremos que las autoridades nos ayuden porque aquí hay niños pequeños y cuando llueve esto parece una laguna, que de paso se mezcla con las cloacas”, añadió Sánchez.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo