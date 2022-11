Ante las alarmantes cifras de abuso sexual y actos lascivos contra menores de edad en el país, el fiscal General de la República, Tarek William Saab, anunció este jueves una propuesta para elevar la condena de las personas que cometan dichos delitos.

Saab considera que es el momento de la reforma de la Lopnna



En este sentido, la máxima autoridad del Ministerio Público dio a entender que es el momento de impulsar cambios en materias legales, ante las atrocidades que se han visto en este año 2022.



“Estamos en el camino correcto al decidir medidas para impulsar y sancionar con mayor dureza estos crímenes”, explicó ayer Saab en una rueda de prensa.



Ciertamente precisó que han mantenido charlas y foros para tratar de mitigar este flagelo de la sociedad. Pero entre los análisis que han llevado los juristas y demás entes encargados de la protección a los menores de edad, tiene planteado elevar la propuesta de reforma de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Loppna).



“En tal sentido, estamos elaborando una propuesta de reforma que está centrada fundamentalmente en la actualización de los delitos de naturaleza sexual, perpetrados contra niños, niñas y adolescentes”, dijo el Fiscal.



Saab informó que entre las propuestas incluiría un aumento de las penas de los delitos de explotación sexual y abuso sexual a niños, niñas y adolescentes, en donde espera condenar la difusión de materiales pornográficos.



“Así como los delitos de difusión o de exhibición de material pornográfico, y exhibición de pornografía de niños, niñas y adolescentes, previsto en la Ley Especial contra los Delitos Informáticos”, añadió.



Ve con preocupación que los avances comunicacionales sirvan como plataforma para insistir con estos delitos contra la infancia. “Porque se utiliza ahora este tipo de tecnología para promover y promocionar algo dantesco, la pornografía infantil”, aseveró Saab.

1.494 CASOS DE PEDOFILIA DURANTE 2022



El Fiscal General de la República también reveló que en lo que va de año se han contabilizado 1.494 casos de pedofilia entre enero y lo que va de noviembre de este año, informó este jueves 24 de noviembre el fiscal Tarek William Saab.



Además comentó que entre las propuestas que han implementado para promover la denuncia de los casos y reducir los mismos, lanzaron la campaña “Pedofilia es Crimen”, con la que busca combatir este delito y proteger a los menores de los “depredadores sexuales”.

“Esta es una campaña formidable, de gran impacto, que no puede cesar, independientemente de que estemos o no en periodo escolar. La instrucción que he dado a todo nuestro personal es que esta campaña debe ser permanente, hay que educar en esta materia”, agregó.



Saab sostuvo que hasta el momento se han hecho 260 actividades formativas y de sensibilización en todo el país, con la participación de 13.175 personas entre estudiantes, maestros, padres y representantes.



Asimismo, reveló que este año se han registrado 341 casos de acoso escolar, de los cuales el delito de mayor incidencia es el de las lesiones con 207 casos, seguido de las amenazas con 34, hostigamiento con 30 casos y riñas con 28.



En este contexto, el Fiscal informó que van 138 adolescentes que han sido imputados y 11 condenados.

9 MIL PERSONAS DETENIDAS POR TRÁFICO DE DROGAS



Para finalizar, el Fiscal de la República dio a conocer que un total de 9.377 personas han sido condenadas en Venezuela por tráfico de drogas, desde agosto de 2017.



“El Estado no va a permitir que nuestro país sea utilizado como un territorio, sea de tránsito o lo que fuese, por los grandes carteles que, particularmente desde Colombia, pretenden utilizar nuestro territorio para que, lamentablemente, se haga este daño incalculable a la juventud y a la sociedad”, dijo ante periodistas.



Entre las condenas alcanzadas, Saab también aplaudió y elogió el mérito de los fiscales acusadores, señaló que en el último quinquenio se presentaron 21.511 acusaciones relacionadas con este delito, que se tradujeron en 8.160 personas privadas de libertad.



Reveló que desde 2017, las autoridades han incautado 224,4 toneladas de drogas, entre ellas, 171.200 kilos de cocaína y 52.200 de marihuana, y otra tonelada de otros tipos de estupefacientes.

LINO HIDALGO | elsiglo