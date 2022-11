La calle Lara entre Girardot y Negro Primero del sector Brisas del Lago ya se encuentra sumergida en las aguas del lago Los Tacarigua, sin embargo, existen cinco familias que aún no han sido reubicadas y deben compartir sus hogares con babos, serpientes, aves nocturnas y otras especies, además del mal olor y las enfermedades producto de las aguas contaminadas.

El nivel del lago sigue subiendo



Ante esta problemática, los vecinos solicitan a las autoridades que se atienda a estas familias que aún permanecen allí, ya que muchas personas creen que ya no vive nadie en ese lugar y sienten que quedaron en el olvido.



En este sentido, Domingo Barrios, quien desde hace 30 años se dedica a las docencia en el área de deporte, expresó su angustia por vivir en condiciones tan críticas. “Aquí aparecen culebras, babos, pájaros nocturnos que no dejan dormir y una gran variedad de animales y no nos queda de otra que matarlos, porque estamos metidos en el agua con ellos y no podemos hacer nada porque esa es su hábitat, el problema es que nosotros todavía estamos viviendo aquí”.

Domingo Barrios



De igual forma, Barrios, quien habita una vivienda que lleva 56 años en la calle Lara, asegura que han recibido la visita de representantes de los distintos organismos como el Ministerio de Hábitat y Vivienda, la Alcaldía de Girardot, Bomberos y Protección Civil, pero todavía no hay acciones concretas para atender las necesidades de los afectados.



“Necesitamos una pronta solución y respuesta, porque ya hace cinco años tuvimos una situación similar en la que mis padres no pudieron ser reubicados por distintas razones de salud y ahora pasó esta situación hace más de un mes que nos sorprendió a todos, por no haber recibido respuestas en el momento oportuno cuando se solicitó”, señaló Barrios.

Gabriela Aponte



Para poder llegar hasta sus casas, todos los días los habitantes del lugar, procuran rellenar los senderos que han hecho de forma improvisada, utilizando escombros, madera y pedazos de zinc, porque de lo contrario, el paso sería imposible.



En el caso de Gabriela Aponte, la crecida del lago la llevó a abandonar su casa y construir un rancho de lata un poco más arriba, ya que el agua dentro de su vivienda superaba los 60 centímetros de altura. “El lago se tragó mi casa y llevamos tiempo esperando una respuesta, porque sí vienen autoridades, pero nada que nos sacan de aquí”, explicó con preocupación.

Además de esto, Aponte asegura que ya no hay solución para la calle Lara, así que sólo les queda esperar a ser reubicados, mientras tanto, debe vivir entre animales y el mal olor de las aguas contaminadas. “Hace unos días mi esposo mató una serpiente de casi dos metros, también hay babos grandísimos y hay que mantener a los niños resguardados y entre los mismos vecinos nos cuidamos, porque sabemos las dificultades del otro”, añadió la afectada.

Desapareció la calle Lara de Brisas del Lago Vecinos deben improvisar caminerías para poder llegar hasta sus casas Casas en la calle Lara se encuentran sumergidas

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo