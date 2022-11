Pensionados acudieron a los bancos en busca de sus aguinaldos

El Instituto Venezolano de Seguros Sociales (IVSS) anunció el pago de las pensiones correspondiente al mes de diciembre, así como el desembolso de la segunda parte de los denominados “aguinaldos”, por lo que los beneficiarios recibirán un total de 260 bolívares, es decir $26,07 según el tipo de cambio oficial.

Pensionados y jubilados acudieron sin demora a las entidades bancarias

Desde la mañana de este martes, los abuelos abarrotaron las entidades bancarias maracayeras en medio de sus habituales quejas sobre el monto que les resulta escaso, ya que cada día todo está más caro.

En este sentido, Juan Goitia, quien se encontraba desde muy temprano haciendo cola para cobrar su pensión en un banco de la avenida Bolívar de Maracay, manifestó que el monto actual de las pensiones no le alcanza para cubrir las necesidades básicas en su hogar.

“Llevo media mañana haciendo cola, avanza algo lento. Dicen que están cancelando completo, cada mes es lo mismo y las colas son más insoportables”, dijo.

Juan Goitia

Asimismo, resaltó que el Ejecutivo Nacional debe tomar en cuenta la situación país y aumentar las pensiones a un monto digno, ya que lo poco que “agarran” no les alcanza para comprar alimentos ni medicinas.

“Hoy cobramos 260,00 bolívares pero eso no rinde para nada, a mi en lo particular me gusta echarme mis traguitos y ni para eso me alcanza, Maduro debe revisar bien esos montos y cifras y darle respuesta a los pensionados que hoy día viven entre tanta miseria”, señaló.

“PASAMOS RONCHA”

Por otra parte, Nilda Cedeño denunció que cada mes los pensionados y pensionadas “pasan roncha” en las colas, debido a que en las entidades bancarias no garantizan la buena atención y servicio que tanto presumen.

“Las colas para cobrar pensión están volviendo. Mes a mes es lo mismo, llevamos sol y agua, en algunos bancos se demoran una eternidad con un solo pensionado para pagar, como que les da flojera trabajar, perdemos tiempo y cuando recibimos el pago lo que da es ganas de llorar, porque de verdad no nos alcanza”, condenó.

Nilda Cedeño

A su vez, hizo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que sienten que están siendo vulnerados sus derechos como ciudadanos y en especial como personas de la tercera edad.

“Vengan y verifiquen lo que pasamos los pensionados en las colas, esto es un sin vivir. Ojalá el Presidente y la Gobernadora vean esto, lo único que queremos es tener una vejez digna como se tiene en otros países”, instó.

“QUEREMOS UNA PESIÓN DIGNA”

Por otro lado, Víctor Martínez exigió una pensión digna, pues la actual no cumple con las expectativas de los beneficiados, quienes tienen que hacer malabares cada fin de mes para estirar lo poco que reciben.

“Eso no alcanza para nada, o compras medicinas o compras comida, pero para ambas es mentira. Muchos tenemos que salir a diario a buscar el pan de cada día porque con la pensión no se vive”, aseveró.

Víctor Martínez

Finalmente, apuntó que no les queda de otra que “aguantar” la agonía de las colas, puesto que necesitan el efectivo para así trasladarse en las unidades de transporte público y realizar sus diligencias personales.

