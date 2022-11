Para disfrutar de un postre sencillo pero diferente a lo habitual cualquier día de la semana, podéis animaros a probar esta Crema de calabaza dulce con especias y galleta, es como tomar un pastel de calabaza en vaso y a cucharadas.

Crema dulce de calabaza

No hace falta que sea un día especial para tomar un postre diferente, del mismo modo que no es necesario complicarse mucho en la cocina para disfrutar de un postre rico. Cualquier momento será bueno para preparar y saborear esta Crema.

Ingredientes (5-6 comensales)

500 gramos de calabaza asada

250 gramos de leche condensada

1 c/s de mezcla de especias canela, jengibre y clavo

1 cdita de vainilla

120 gramos de galletas caramelizadas o galletas tipo Digestive

c/n de chocolate para decorar (opcional).

Elaboración

La calabaza tiene que estar previamente asada y fría. Si no has hecho antes calabaza al horno, recomendamos cortarla por la mitad longitudinalmente y asarla a 180º C hasta que la pulpa esté tierna, el tiempo dependerá del tamaño.

Una vez obtenidos los 500 gramos de pulpa de calabaza asada, ponla en el procesador de alimentos y añade la leche condensada, incorpora la mezcla de especias y la esencia de vainilla.

Tritura a velocidad progresiva durante un minuto y medio o dos, vierte la crema obtenida en un recipiente con tapa y deja reposar en el frigorífico al menos una hora para que se potencien los sabores con las especias.

Emplatado

Justo antes de servir, rompe las galletas y tritúralas con la mano de mortero sin dejarlas muy finas, para encontrar algunos trozos grandes en la degustación. Reparte las galletas en el fondo de los vasos o copas de postre y a continuación reparte la crema dulce de calabaza. Termina espolvoreando polvo de las galletas y un poco de chocolate raspado de la tableta con el pelador de vegetales. Sirve enseguida y ¡buen provecho!

