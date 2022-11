Por la avenida Principal del sector 3 de La Segundera, municipio Sucre, estado Aragua, se encuentra una edificación que en otros tiempos era un centro de acopio y era de gran utilidad para la comunidad.

La estructura está en abandono

No obstante, en la actualidad es una estructura abandonada y totalmente deteriorada, en donde según los vecinos del sector sería idóneo rescatar estos espacios que sería de gran utilidad para ellos.

En este sentido, Rita Barrios, quien vive por la referida zona, relató que ese lugar se encuentra en esas condiciones desde hace muchos años, y es usado solamente como punto de encuentro para otras actividades del sector.

Pésimas condiciones

“Allí llega el gas cuando hay operativo o cuando de repente se necesita hacer unas reuniones, pero está dañado completamente, el techo está roto, el piso está roto eso está un poco abandonado”, explicó la ciudadana.

Barrios asegura que esa edificación se le conoce como el Centro de Acopio de la Segundera, que en años atrás era usado como un mercado. “Tenía otra utilidad cuando era Mercal, los camiones venían y es donde hacían los despachos”, acotó.

El cableado de Cantv se lo robaron

La habitante del sector 3 de La Segundera, desconoce qué planes tienen las autoridades municipales con esos espacios, pero considera que este debería ser rescatado para buen provecho de la comunidad.

Sede cultural

“De verdad yo no los he visto, yo no sé si han venido a ver, pero sí está dañado. Y de recuperarse yo creo que deben hacer algo cultural, o deportivo. Está propio para muchas cosas, porque tiene espacios para afuera y tiene espacio adentro, o sea se podría ser de utilidad”, añadió.

Delia Barrio reforzó lo que explicaba su vecina, asegurando que también era usado para encuentros culturales. “Eso era un depósito de Mercal, allí venían unas cosas culturales, después lo agarraron para el centro de acopio”, dijo.

Durante el recorrido, se pudo observar que en la parte trasera hay un sembradío de leguminosas, plátano y hasta otros tubérculos, pero hay otras zonas que están repletas de maleza en verdad.

La fachada se encuentra totalmente descuidada en donde se veía que era presuntamente usado por entes gubernamentales en años anteriores, y que en la actualidad solo sirve como punto de referencia comunal.

CANTV



En otro punto, Delia Barrios denunció que el servicio de Cantv brilla por su ausencia desde hace muchos años, luego de que amigos de lo ajeno, se robaran el cableado principal dejando sin Internet a toda esa zona.



“No tenemos teléfono ni Internet, hemos reportado bastante la situación, pero nada aún”, dijo la vecina.

Asimismo, comentó que para su negocio ya no depende de la compañía estadal, alternativas que están a la mano. “Yo usaba el teléfono para el punto y ya no lo puedo tener y yo uso otra conexión”, dijo.

Lee también: Metro de Caracas habilita centros de acopio para el pueblo de Las Tejerías

Por tal motivo, las denunciantes solicitaron un apoyo a las autoridades para que atiendan sus problemáticas, ya que merecen tener una calidad de vida y espacios óptimos para vivir.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA