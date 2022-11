La cantante mexicana Kenia Os, ícono de la Generación Z, explora nuevos registros en su segundo disco de estudio, “K23”, con el que se aventura en la balada electrónica o el K-Pop y se aleja de su tradicional estilo urbano, según cuenta en una entrevista con EFE.

FOTO CORTESÍA

Kenia Os

“(El disco) tiene un toquecito de todo. Me encuentro en un momento extraño, no tan trap ni reguetón, porque no es totalmente mi onda”, explicó la artista, quien tiene decenas de millones de seguidores en redes sociales.

Pese a que en marzo de 2022 debutó con su álbum “Cambios de Luna”, decidió lanzarse rápidamente hacia el segundo y seguir buscando su hueco en la música.

“Quería hacer algo muy diferente a lo que todos están haciendo y encontrar mi estilo. Parte de crecer en la industria es llevar tu sello, tu música, tu estilo. Todavía siento que me falta, pero en este punto de mi carrera ya estoy al 80 % en esa área”, dijo.

TALENTO JOVEN Y POLIFACÉTICO

Bajo el nombre artístico se esconde Kenia Guadalupe Flores Osuna (Sinaloa, 1999), una joven polifacética: además de cantante, es empresaria, editora de video y creadora de contenido para redes sociales, donde radica gran parte su éxito.

En Instagram tiene más de 14 millones de seguidores y en TikTok supera los 16 millones.

No obstante, aseguró que no mezcla todas sus vertientes en la música, que considera su patio de recreo.

“A veces todo es muy técnico: hablo, pruebo productos y hago campañas. Pero la música es el escape, donde no hay reglas y solo tengo que escribir con el corazón y sacar emociones”, confesó sentada junto a la edición física de su nuevo disco, de una estética que baila entre el manga y el futurismo.

Aunque a sus escasos 23 años parezca difícil remontarse más atrás, la mexicana situó su primer estímulo musical cuando tenía 12 y estaba fascinada por el mundo de las estrellas del pop.

“La primera vez que entré en un estudio fue a los 18, pero todo era jugando. Sacaba música pero no había organización, los videos me los grababan mis amigos”, rememoró.

Ahora, aunque aseguró que ya se ha convertido en un trabajo, su proceso creativo sigue quedando a merced de su estado de ánimo.

“A veces llego super ‘sad’ (al estudio) y quiero una canción triste. O llego y a ver qué ocurre, hablo con los productores y con compositores colegas que ya tengo rato trabajando con ellos. Es como fluir en el arte”, expuso.

Es joven, pero ya ha alcanzado hitos importantes: fue la artista más premiada en la gala de los MTV Millennial Awards de este año, las reproducciones de sus canciones se cuentan en millones y en 2023 le esperan conciertos en el Auditorio Nacional de México y por gran parte de los Estados Unidos.

Todo ello, dijo, le ha llevado a lo largo de su carrera a exigirse al mismo nivel que lo hacen sus seguidores y la industria musical.

“A veces trato de dar el 200 o el 300 % y no es suficiente. La gente siempre espera más de ti, y esta es una de las principales cosas que he trabajado este año: Que si es suficiente para mí y me hace feliz, eso es lo importante”, aseguró.

LAS REDES SOCIALES, SU TRAMPOLÍN

Desde su faceta como creadora de contenido para redes sociales, Kenia Os encontró una plataforma a través de la cual expresarse, mostrar su música y conectar con sus más de 35 millones de seguidores.

Tambien te puede interesar: La “influencer” Kenia Os disfruta de su faceta más inesperada, la música

“Son una herramienta gigante y creo que todos los artistas deberíamos prestarles atención. Más allá de los números, sirven para conectar con la gente que me escucha y saber qué quieren y qué es lo que necesita mi carrera para seguir adelante”, argumentó.

Tanta repercusión tiene la mexicana en plataformas como TikTok, la red en la que más seguidores acumula, que decidió presentar “K23” mediante un video en directo.

En él, según datos de su discográfica, superó el récord de mayor número de personas conectadas en 2022, con más de 3 millones de espectadores acumulados y 425 millones de me gusta.

Fuente: EFE