El presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (Fifa), Gianni Infantino, en la víspera del inicio de la Copa del Mundo Qatar 2022, enalteció este evento como la cita internacional más grande en el fútbol y, por ende, rechazó la campaña que promueven algunos sectores con la pretensión de boicotear el acontecimiento.

Gianni Infantino

Señaló que el mundial debe ser un evento de unión y jugado por equipos, no por regímenes estatales ,”¿Quieren otra guerra mundial? Si tenemos la oportunidad de celebrar torneos en Irán, deberíamos ir allí para quizás cambiar algo”, expresó.

Infantino quiso tocar el tema de la campaña que hay en contra de la realización del mundial y se refirió a que los críticos verán el torneo porque no hay una cita internacional más grande en el fútbol que esta, “si no quieren mirar, no los miren, pero me parece que incluso las personas que critican públicamente el Mundial, pidiendo que se boicotee porque Catar y la Fifa son malos, luego irán a casa a verlo de todos modos” señaló el presidente, citado por la agencia TASS.

Sobre la presión por sabotear el evento, Venezuela emitió un comunicado para fijar su posición en torno al boicot que pretenden hacer al mundial y las críticas destructivas hacia Catar.

El magno evento de selecciones dará inicio este domingo 20 de noviembre en un partido inaugural que verá enfrentarse a las selecciones de Qatar y Ecuador, en el estadio Al Khor.

Fuente: AVN