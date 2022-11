Caen en un 60 % las ventas por aumento de la divisa paralela

La devaluación del bolívar ante el aumento constante de las tasas de cambio, ya está inquietando a los comerciantes y consumidores de Villa de Cura, en donde expresaron su malestar ante las bajas ventas, producto de esta situación económica que estremece nuevamente al país.

El costo de la vida sigue siendo caro

En este sentido, Mariana Ochoa, quien tiene un local donde vende encurtidos y frutos secos, explicó que las ventas han mermado en las últimas semanas, ante la inestabilidad de los precios causados principalmente por la tendencia alcista de la divisa americana.

“Ha afectado bastante, tanto en las ventas como en la parte económica. Porque por ejemplo, ahorita tus estás comprando una cosa en un precio y cuando vuelvas a ir a comprarla, es otro precio, eso nos afecta bastante”, dijo.

Mariana Ochoa

Ochoa manifestó también que para reponer la mercancía deben comprarlas en dólares, pero no en las tasas establecidas por el Banco Central de Venezuela. “De paso estamos cobrando en BCV y los proveedores te obligan a pagar en dólares en físico. Y cómo tu compras el dólar, lo compras a paralelo, porque nadie te quiere vender a BCV”, expresó.

Del mismo modo piensa el comerciante Asdrúbal Monsalve, quien considera que están viviendo una lucha grande y que están “desprotegidos” por el Gobierno Nacional.

“El culpable de esto es el Gobierno, porque si sube el paralelo, sube el central todos los días, entonces uno piensan que es el mismo Gobierno que no hace nada. La inflación nos está matando”, manifestó.

Asdrúbal Monsalve

Asimismo, el vendedor pidió que supervisen los precios a varios establecimientos donde los propietarios son de origen asiático, ya que muchos de esos están presuntamente elevando el costo de los productos.

“Y nuestros proveedores nos están exigiendo la divisa en físico, igualmente nos están cobrando al paralelo, y qué hace el Gobierno en este caso, nada”, comentó.

Concluyó enfatizando que los comerciantes estamos fracasados, porque no tenemos a nadie que nos apoye, pero si saben cobrar los intereses, los alquileres de los servicios públicos. Pero no están pendiente en defendernos a nosotros”.

UNA DURA REALIDAD

Para Betsy Delgado ha sido una situación muy dura para ella como vendedora, precisando que las ventas han mermado un 60% ahorita en noviembre, en comparación con el mes de octubre.

“Ha disminuido un poquito, en octubre se movió más, y bueno lo que más ha aumentado son las caraotas que se encuentran en 20 bolívares el kilo”, dijo.

Betsy Delgado

Por su parte, María Pereira, quien tiene 50 años dedicada a las ventas, comentó que el reflejó de la inflación está marcado principalmente en la clientela. “El cliente aquí sufre y nosotros sufrimos. “Las ventas están por el suelo, aquí se terminó las ventas buenas, cada día estamos peor”, dijo.

Por último, Rosa Ortega, una cliente de la señora Pereira, relató un poco de su realidad, asegurando que el dinero se diluye con esta situación, ya que no le está alcanzando para darle de comer a un familiar que tiene enfermo.

“No hay empleos, yo tengo un familiar enfermo que tiene cuatro meses en cama, no se como darle medicina, como alimentarlo”, expresó la ciudadana señalando una bolsa con aliños y verduras para hacer una sopa.

Rosa Ortega

“Ahorita vengo del hospital, no hay como para comprar un suero ni una inyectadora, no podemos sacarlo de la casa porque no tenemos para pagar un taxi, es horrible”, sentenció Ortega.

Otros comerciantes afirman que las ventas se elevarán para las próximas semanas que son movidas en esta época del año. Sin embargo, consideran que la situación está difícil para todos, exhortando a las autoridades a tomar cartas en el asunto.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA | YASSIN RODRÍGUEZ (pasante)