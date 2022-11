Habitantes del parcelamiento Luz y Vida ubicado en Paya, municipio Santiago Mariño, esperan desde hace más de 15 años la consolidación de un proyecto por parte de los organismos gubernamentales que mejore la calidad de vida de todas las personas que ahí residen.

Vecinos piden asfaltado para el parcelamiento Luz y Vida-fotos | JOEL ZAPATA



Son muchos los factores que dificultan el buen vivir en dicha comunidad donde hacen vida más de 150 familias, entre los cuales destaca la falta de vialidad y de un sistema de tuberías de aguas servidas, sumando la deficiencia en el servicio de agua potable.

15 AÑOS EN PENURIA



Víctor Salas, fundador de la zona, comentó a elsiglo que tiene años esperando buenas nuevas por parte de las autoridades, viviendo entre la falta de servicios públicos y la poca preocupación de los entes competentes.

Víctor Salas



“En Luz y Vida tenemos muchas carencias en cuanto a servicios públicos, creo que la más urgente es un sistema de tuberías, no contamos con eso, muchas casas tienen pozos sépticos y en su mayoría ya están a tope, la vialidad es nula, seguimos con el mismo suelo desde la fundación. No perdemos la fe de que esto algún día cambie para bien”, dijo.



Asimismo, destacó que a pesar de las dificultades, como comunidad se han organizado para así gestionar los servicios principales, pero se necesita más apoyo.



“La energía eléctrica se colocó por autogestión, el alumbrado también, hay que ser consciente y ciertamente nosotros residimos aquí, sólo pedimos una ayuda por parte de los organismos, queremos que nuestra comunidad siga adelante y no quede en el olvido”, enfatizó.



Por su parte, Siquiu Hernández, quien se identificó como jefa de calle, argumentó que a pesar de las adversidades, los beneficios sociales por parte del Gobierno no han parado, por lo que esperan seguir recibiendo ayudas en pro del beneficio del sector.



“Como toda comunidad tenemos carencias. Gracias a Dios los beneficios nos llegan, pero sí nos urge una ayuda en cuanto a servicios públicos, yo soy fundadora y entre los mismos vecinos hemos levantado nuestra comunidad, aquí residimos y velamos para que todo marche bien”, resaltó.

EMERGENCIA DEL SISTEMA ELÉCTRICO



El tema del sistema eléctrico en la zona tiene con “los pelos de punta” a más de uno, debido a que cuentan con un conector principal improvisado que en los últimos días ha amenazado con caer encima de algunas viviendas, lo que pudiera ocasionar un “desastre” en todo el sector.

Temen a que la brisa tumbe el poste principal



Yamileth Martínez relató que las lluvias y los fuertes vientos de los últimos días provocaron la inclinación de un poste ubicado en la calle 3 donde se encuentra el transformador principal, por lo que temen que este caiga y genere un incendio en gran parte del sector.



“Es algo que nos tiene nerviosos a todos, tenemos miedo de que el poste caiga, deje sin energía al sector y haya un incendio o algo. Aquí hacen vida muchos niños y adultos mayores, es un peligro”, condenó.



Por otro lado, a juicio de la señora Diana Vera, el sector ha estado abandonado, se han presentado algunos proyectos, pero hasta la fecha ninguno se concreta y de esta forma no hay progreso.



“Hay comunidades que tienen menos tiempo y ya están consolidadas. No hay que negar que sí hemos recibido apoyo de la alcaldesa Joana Sánchez, eso se agradece, pero está claro que hay otras prioridades en cuanto a servicios públicos”, apuntó.

“NECESITAMOS UN DRENAJE”



Odalis Rattia aprovechó la presencia de elsiglo en el sector para hacer un llamado a los organismos regionales para que tomen cartas en el asunto, debido a que se encuentran necesitados de un drenaje que haga fluir las aguas pluviales, ya que cuando llueve el sector Luz y Vida se convierte en una “laguna” total.



“Cuando llueve nos inundamos, estamos cansados de sacar agua de nuestras casas. Es un sin vivir, como no hay drenaje se unen las aguas de los pozos con las de lluvias, no podemos hacer nada, no toca es sacarla en perolitas”, aseveró.

Más de 15 años esperando por la consolidación de su comunidad



Finalmente, espera que su denuncia llegue a oídos de la gobernadora Karina Carpio, ya que es mujer y entenderá muy bien la situación que atraviesan las familias del populoso sector mariñense.

HERNÁN GONZÁLEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA