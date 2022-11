Tiare, la cantante venezolana nominada a los Latin Grammy 2022

Los días de Tiare, una cantante venezolana de 17 años radicada en Perú, se dividen entre los últimos exámenes para graduarse de la escuela secundaria y manejar la atención que un hito en su carrera ha generado.

La cantautora, oriunda de Barquisimeto, en el centroccidente de Venezuela, está nominada a los Latin Grammy 2022 en la categoría de mejor nuevo artista.

“La verdad es que para mí es un honor estar nominada en esta categoría y más en una categoría que es tan especial como la de mejor nuevo artista, que es una categoría que solo viene una vez en la vida y ¡estar nominada con gente tan talentosa y sabia!”, dijo Tiare a Zona Pop CNN vía Zoom, días antes de viajar a Las Vegas, en donde se llevará a cabo la noche más importante de la música latina.

Este año, la categoría de mejor nuevo artista tiene una particularidad especial. La diferencia de edad entre dos de sus contendientes es de 78 años, prácticamente toda una vida.

Tiare es una de las artista más jóvenes nominada en esta categoría, mientras que Ángela Álvarez, una cantautora cubana que soñó desde prácticamente la edad de Tiare con ser artista, es la contendiente más longeva de dicha terna.

“Yo creo que Ángela es una señora que tiene un recorrido tan amplio, no solo en lo musical sino también como persona, porque yo creo que una persona que tiene 94 años es una persona supersabia, que ya ha recorrido muchísimo la vida y la verdad es que me muero por tener una conversación con esta gran señora”, dice Tiare.

El camino de Tiare a los Latin Grammy

La cantautora llega a la premiación con “Dieciséis”, su primer EP, que consta de canciones que grabó a sus 16 años.

“Este EP que fue el que inscribimos en los Latin Grammy 2022, el que me llevó a esta categoría, tiene cinco canciones que las escribí desde los 13 años hasta los 16 y por eso se llama Dieciséis. Es como mi trayectoria de adolescente y mi trayectoria de compositora desde los 13 añitos hasta los 16 años”, cuenta Tiare.

En la producción está incluida la primera canción que la cantautora venezolana escribió en su vida, “Ella”.

“Cuando escribí esa canción nunca pensé que la iba a grabar, que iba a salir al público, que iban a pasar tantas cosas. Yo creo que es una canción muy transparente y genuina, porque el propósito de esa canción nunca fue grabarla, nunca fue ir a un estudio, nunca fue que este dentro de un EP. Simplemente fue sentarme en mi cama y escribir una canción porque me dio la gana de escribir una canción y ya (risas). Ese fue el propósito de esta canción, porque fue mi primera canción”, dice la cantautora.

Los inicios de Tiare en la música

Contrario a lo que quizás algunas personas se imaginan, Tiare no viene de una familia musical. En su entorno hay ingenieros, cuenta. Sin embargo una experiencia a los cuatro años le empezó a germinar ese ADN que hoy la lleva a los Latin Grammy.

“Yo canto desde muy chiquitita”, recuerda. “Empecé en el flamenco a los tres años, luego empecé en el teatro musical a los cuatro. Ese fue mi primer contacto con la música, en el teatro musical. Luego me mudé de Venezuela a Perú a los nueve años y ahí fue cuando empecé a cantar como solista, cuando me empecé a enamorar un poquito más cercanamente a la música”, agrega Tiare.

Su estilo quizás contrasta con lo que hoy en día se ve en las listas de reproducciones o en los charts de Billboard o compañías de streaming.

Tiare se perfila como una artista de álbum cantautor, estilo Kany García, Rozalén o Vanesa Martín.

“Mis cantantes favoritos son songwriters (cantautores). Mis cantantes favoritos son Taylor Swift, me encanta Pablo Alborán… ya todo el mundo sabe que yo muero por Pablo Alborán, por Kany García. Me encanta Billy Joel, me encanta Queen”, cuenta.

A la venezolana le gusta escribir sus propias letras, componer sus propias melodías. Crear una canción ella misma, en la intimidad de su cuarto, para que luego miles de personas la hagan suya.



Este estilo, dice, es orgánico. Es quien ella es, no es planeado, ni fingido, es un espejo de sus gustos y quien es como persona. En sus playlists ronda la música pop, música country, y obviamente la de sus artistas favoritos.

“Yo creo que inevitablemente cuando agarré mi guitarra por primera vez. Eso fue lo que me salió y lo que me sigue saliendo cuando agarro mi guitarra y escribo canciones. Yo creo que no fue una decisión que tomé, fue solo lo que me salió natural. Y no es que me estoy encasillando en un género, sino que es lo que me gusta y lo que me nace. No voy a parar esa naturaleza por por lo que está sucediendo en el mundo en este momento”, dice Tiare.

La edición 23 de los Latin Grammy 2022 se realizará este jueves 17 de noviembre en Las Vegas, Estados Unidos.

