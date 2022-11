Tángana entre representantes y líderes comunales por llegada de nueva directora

La llegada de la nueva directora a la Unidad Educativa Nacional “Gran Mariscal de Ayacucho”, ubicada en la urbanización Base Sucre, municipio Girardot, estado Aragua, generó una situación de violencia verbal entre los representantes, docentes y personal obrero que hacen vida en el plantel educativo, contra los integrantes del consejo comunal de la zona, debido a que hay opiniones divididas por este controvertido nombramiento.

La situación se volvió tensa tras las declaraciones

Los hechos de este intercambio de palabras, comenzó a las 10:00 am de este jueves, cuando un grupo de representantes convocó al equipo reporteril de esta casa editorial para manifestar su rechazo por la llegada de la nueva directiva de la institución, quienes consideran como acción arbitraria por parte de la Zona Educativa del estado Aragua.

En este sentido, Alexander Cabeza, quien asegura hacer vida desde hace 18 años en este liceo, expresó que él, representantes y colegas, se sienten de alguna manera atropellados por las autoridades de educación ante esta decisión, siendo este sentimiento manifestado públicamente en las redes sociales.

“El día 16 de noviembre vinieron por mí, me estuvieron entrevistando haciendo prácticamente indagatoria y persuadir de no seguir haciéndolo”, dijo el también vocero comunicacional.

Alexander Cabeza

Sus palabras fueron en rechazo al pronunciamiento de la nueva administración de la unidad educativa, dejando claro su posición que la persona que debería asumir el control y el mando del liceo es la actual subdirectora Erika Duarte, quien ha llevado la gestión del plantel desde la jubilación del antiguo director de apellido Mercado.

“Yo no defiendo las injusticias, y lo que están haciendo es violar el artículo 75 de la profesión docente, donde establece que un docente directivo tiene que tener mayor grado, docente cuatro y estar en el cargo durante más de cuatro años”, dijo.

Reiteró que la actual subdirectora debería asumir el cargo, ya que conoce a profundidad la realidad de la UEN “Gran Mariscal de Ayacucho”. “Cumple con todos esos requisitos, además es Ingeniero Agrónomo y tiene postgrado; tiene maestría, tiene la capacidad, tiene los años aquí haciendo los trabajos y es la que ha estado desde antes, durante y después de la pandemia en esta institución.

A su juicio, Cabeza expresó que la decisión de las autoridades educativas de Aragua, “no le respetan como tal, la tienen solamente como la cuenta dante, que es la figura que le dan. Pero cuando la requieren como directora, es la directora, pero cuando no les conviene no es”.

Por su parte, Isnardi Adrián, quien es representante de la UEN “Gran Mariscal de Ayacucho”, aseveró que esta es una decisión arbitraria por parte de la Zona Educativa de instalar un director externo a la institución.

“Sabiendo que tenemos en la institución desde hace cinco años aproximadamente, un personal calificado, en el cual se ha visto la gestión, se ha visto bien administrado, entonces no entendemos que hoy vienen a instalar a un personal ajeno a la institución”, explicó.

Isnardi Adrián

Adrián manifestó que los representantes desconocen la identidad de la nueva directora, pero saben que proviene de otras instituciones ajenas a la comunidad de Base Sucre.

Del mismo modo, se expresó Ana Santalis, representante, con dos hijos en segundo y cuarto año, donde fijó una posición que desea que la responsabilidad de dirigir el plantel, sea de Duarte.

“Repudiamos la arbitrariedad de la Zona Educativa, porque esto viene desde el año pasado cuando se retiró el profesor Mercado que ya se jubiló, y estábamos esperando que la Zona Educativa le diera el crédito a la subdirectora”, expresó.

AGRESIONES

La situación se comenzó a calentar cuando el portero del plantel Daniel López, expuso un caso de agresión física que presuntamente él recibió por parte de una integrante del consejo comunal de Base Sucre.

“Estaba en la puerta y ella llegó con todo su tren del consejo comunal y no para quitarle el paso a nadie, se lo cedí y me dio un golpe en el pecho”, dijo López.

Daniel López

Al cabo de unos minutos, un hombre de estatura delgada, quien al parecer representa a los intereses de la organización vecinal, trajo a la señalada para que expusiera la versión del consejo comunal y de la supuesta agresión contra el portero.

“Cuando llegó a la puerta ya la directora con el nuevo nombramiento va adelante con varias personas, y en eso sale la actual subdirectora y le dice al portero que le cierre la puerta, y yo me le dirijo muy decente”, comentó la señora Carmen Viloria, miembro del consejo comunal.

Viloria relató que un grupo de 15 personas que hacen vida en el consejo comunal, se acercaron para recibir y respaldar el nombramiento de la nueva cabecilla de la UEN “Gran Mariscal de Ayacucho”.

“No venimos a perturbar nada, venimos a darle la bienvenida como lo hemos hecho en muchos años. Cuál sería mi sorpresa, que nos van a cerrar la puerta”, recalcó.

Carmen Viloria

Confesó que para ese entonces ella ni nadie de la organización vecinal conocía la identidad de la directora, alegando que no entiende el malestar de los representantes del liceo, si en gestiones anteriores los directores hacían vida en la comunidad.

“Nadie dijo nada. No la conocemos, pero debe ser de la Zona Educativa, porque aquí no llega nadie que no sea de allá, no lo trajimos nosotros de los consejos comunales”, reiteró Viloria.

Seguidamente de eso, comenzó el intercambio de agresiones verbales entre los representantes, personal obrero y docente de la institución educativa, en donde se arrinconaban y grababan la pelea.

Para finalizar, no se pudo hacer un contacto directo con la subdirectora Erika Duarte, ni la nueva directiva, pero esta situación perturbó por los momentos las actividades escolares.

LINO HIDALGO | elsiglo