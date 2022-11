Diario de una Princesa 3 en desarrollo

Si hay algo que recalcar en la carrera cinematográfica de Anne Hathaway son sus primeras películas, las cuales para muchos son un verdadero clásico. El Diario de una Princisa I y II, es quizás una de las mejores películas de comedia del principio de los 2000’s y por su puesto, el debut de Hathaway en la industria de Hollywood.

Diario de una Princesa 3

Tanto fue el éxito de estas dos películas, que se llegó a plantear la idea de una tercera entrega, pero lamentablemente no se había podido concretar, hasta ahora.

Tras casi dos décadas de conversaciones, la tercera entrega está por fin en desarrollo en Disney. La franquicia gira en torno a la Mia Thermopolis de Anne Hathaway, una adolescente impopular que descubre que es la heredera del reino europeo de Genovia. Las películas de Los Diarios de la Princesa han sido consideradas como uno de los puntos de lanzamiento de la carrera de Hathaway. La joven estrella fue aclamada por su actuación en la primera película, mientras que obtuvo críticas positivas en la secuela, Los Diarios de la Princesa 2: Compromiso Real.

The Hollywood Reporter ha informado de que Disney está desarrollando oficialmente Los Diarios de la Princesa 3. El proyecto, que se describe como una continuación de la historia de Hathaway, será escrito por Aadrita Mukerji. En el momento de escribir este artículo, Hathaway no ha firmado un acuerdo para volver a la secuela, aunque la productora original Debra Martin regresará para Los Diarios de la Princesa 3, mientras que Melissa Stack, de The Other Woman, se encargará de la producción ejecutiva.

Cómo podría continuar Diarios de la princesa 3

Dado que la secuela se desvió de las novelas originales de Meg Cabot, será interesante ver cómo una posible Princess Diaries 3 continuará la historia de la reina Mia de Hathaway. La novela más reciente de la serie, Volumen XI: Boda Real, retomó algunos de los elementos de la trama de la secuela de 2004, es decir, Mia se casa, aunque con su interés amoroso de siempre, Michael Moscovitz, en lugar de correr contra el tiempo para asegurar que Mia mantenga el gobierno de Genovia. Además, la novela de 2015 vio a Mia abriendo un centro comunitario para jóvenes, un sentimiento similar al del hogar para niños que el personaje de Hathaway abrió con Carolina de Abigail Breslin al final de The Princess Diaries 2: Royal Engagement.

Sin embargo, con Los Diarios de la Princesa, Volumen XI: Boda Real, en la que el padre de Mia, Phillipe, sigue vivo y provoca un escándalo que trastorna la vida de la protagonista, es probable que la tercera película en desarrollo tenga que elaborar una historia original en lugar de recurrir al material original. Después de casi 20 años desde la anterior película, el público está deseando ver en qué se ha convertido la vida de Mia, incluyendo una actualización de su relación con el Nicholas Devereaux de Chris Pine, y si su alcance a la juventud genovesa o estadounidense se ha ampliado más allá del hogar infantil abierto.

Otro posible elemento de la trama que se explorará en Diarios de la Princesa 3 podría tomar prestado de la Boda Real en su revelación de que Mia está embarazada de gemelos, con la tan esperada trilogía explorando cómo es la paternidad para el querido personaje de Hathaway como líder real.

Podría volver Julie Andrews

Mientras que las miradas están puestas en la confirmación de si Hathaway volverá para la película, la otra gran pregunta para Los Diarios de la Princesa 3 es si Julie Andrews volverá para la secuela. Aunque todavía está activa en el campo, Andrews se ha volcado principalmente en el trabajo de voz durante la última década, prestando su talento a todo, desde Bridgerton a Aquaman y Despicable Me.

Dado que su última película de acción real fue el criticado Hada de los Dientes, y que la Reina Clarisse es uno de sus papeles más memorables en la mente del público, es de esperar que regrese para Los Diarios de la Princesa 3 junto con Hathaway si la película sigue adelante.

