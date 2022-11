Sopa de cebolla una receta de la cocina tradicional francesa

Una receta exquisita, tradicional y básica en cualquier cocina que se precie. Un plato delicioso y sencillo que puede ser un primer plato en Navidad o plato único con un gran cuenco de sopa en una cena casera.

Sopa de cebolla

Como casi todas las recetas de sopa, esta tiene una gran historia, según el escritor de «Los tres mosqueteros», el francés Alexandre Dumas, era “una sopa muy querida de los cazadores, gente de mala vida y venerada por los borrachos”.

Como veran una receta económica del pueblo aunque fue Estanislao Leczinski. Antiguo rey de Polonia y apasionado de la gastronomía, el que descubrió esta sopa tradicional en una fonda francesa. Tanto le gustó su sabor delicado que no paró hasta hacerse con la receta. Desde ese momento adquirió fama y popularidad en la corte y más tarde se convirtió en el plato obligado con el que terminaban las juergas nocturnas parisinas, de ahí la cita de Dumas.

Ingredientes

6 cebollas grandes y dulces

30 ml de aceite de oliva extra virgen (2 cucharadas)

60 g de mantequilla

1 diente de ajo

2 litros de caldo de carne

12 rebanadas de pan del tipo baguette

3 cucharadas de harina de trigo

1 cucharadita de azúcar

Sal y pimienta negra recien molida (al gusto)

20 ml de brandy o coñac

100 g de queso rallado suave (tipo Gruyère)

Preparación

En esta sopa debemos emplear cebollas dulces, las encontraremos en el mercado o cualquier supermercado. Podéis emplear otro tipo de cebolla pero el sabor no será igual de suave y meloso.

Pelamos y cortamos en juliana (a lo largo y en finísimas rodajas) las cebollas dulces. Reservamos en un cuenco. Elegimos una cazuela grande, calentamos el aceite en el fondo de la cazuela. Añadimos la mantequilla, que es la verdadera base de esta sopa francesa.

Cuando se haya derretido y mezclado con el aceite de oliva introducimos las cebollas y el ajo muy picadito. Añadimos también un poco de sal y pimienta negra.

El efecto salado nos ayudará a que las cebollas suden y que se ablanden antes. Removemos con una cuchara de madera de manera envolvente hasta que la cebolla quede transparente o translúcida, no debe coger color.

Este proceso es lento porque queremos tener la cebolla blandita sin que se queme. Con fuego muy suave tardaremos unos 20-25 minutos. Podéis tapar o no la cazuela durante la cocción aunque si la tapáis el agua que va soltando el sofrito quedará en la cazuela y evitará que la cebolla tome color tostado.

Si no hemos usado cebollas dulces en este momento podemos agregar una cucharada de azúcar. Aunque debemos tener cuidado de que no caramelice muy rápido para que la cebolla no quede con color.

Espolvoreamos la harina en la cazuela y removemos con cuidado para mezclarla bien. El efecto de la harina con la cebolla y sobre todo la mantequilla se llama Roux, nos ayudará a ligar y espesar la sopa.

Añadimos el brandy y dejamos 1-2 minutos que se evapore. Introducimos el caldo, de carne o de lo que más nos guste, por ejemplo pollo, pescado o verduras (así le daréis vuestro toque a la sopa).

Salpimentamos si es necesario y llevamos a ebullición. Dejamos 15-20 minutos a fuego muy suave. La sopa tiene harina y si incrementamos la temperatura se irá al fondo de la cazuela.

Se pegará pudiendo llegar a fastidiarnos la receta. Cortamos en rebanadas finas el pan y tostamos ligeramente. Untamos con un trozo de ajo y colocamos en la superficie de la cazuela o en cuencos individuales con la sopa y las tostadas por encima.

Espolvoreamos con el queso suave que más nos guste (yo he utilizado gruyère). Metemos al horno precalentado a 200º C. Gratinamos a 220º C durante 5-6 minutos y servimos inmediatamente bien caliente.

