Amanda Dudamel: Ha sido un año transformador

Amanda Dudamel calificó su reinado como Miss Venezuela como algo «transformador» y reveló que quiere ser recordada como «una mujer que le gusta inspirar desde el ejemplo».

Foto: Cortesía

La modelo merideña, de 23 años de edad, habló del tema en una entrevista con la comunicadora Shirley Varnagy («Shirley Radio»), en Circuito Onda, a pocas horas de coronar a su sucesora en el certamen de belleza.

«Ha sido un año transformador, que me ha permitido crecer muchísimo, pero que hoy miro hacia atrás y me hace sentir muchísima satisfacción porque logramos todas las metas propuestas y con las expectativas superadísimas», expresó la hija del exfutbolista venezolano Rafael Dudamel a manera de evaluación de su ciclo en el concurso de belleza.

«Hoy simplemente me siento completa. Hoy siento una emoción inmensa y siento que la versión de Amanda que nace de esta etapa como Miss Venezuela es una Amanda muchísimo más segura, muchísimo más clara en lo que quiere hacer y con más fuerza, que era precisamente lo que anhelaba al llegar acá», agregó seguidamente.

Con el ejemplo

Con relación a la forma en que quiere que se le recuerde como Miss Venezuela 2021, señaló: «Gracias a Dios ha sido un reinado lleno de ideas, lleno de proyectos, como me gusta decirlo: lleno de acciones. Y así quiero que me reconozcan, que soy una Miss Venezuela, pero sobre todo, una mujer y un ser humano que le gusta inspirar desde el ejemplo, desde la acción; comunicar, pero sentar eso también con acciones que permitan ver que es posible hacer las cosas que te planteas, y que eso invite a los demás a hacerlo desde sus propias herramientas».

Sobre las características que debe tener la reina de este año, destacó que el llamado magno evento de la belleza nacional siempre se ha caracterizado por buscar mujeres proactivas. «Mujeres que quieran comunicar y tengan un mensaje que dar», manifestó, agregando más adelante: «Tiene que ser una mujer apasionada, que esté dispuesta a trabajar durísimo, porque, y se lo he dicho a ellas directamente, no es sencillo, no es fácil; es muy exigente y tienen que estar dispuestas, y como dice mi padre, y eso siempre lo rescato: ‘manteniendo intacta la ilusión del primer día’, porque eso es lo que te recuerda por qué estás aquí», relató.

Después del Miss Venezuela

Interrogada sobre su futuro, Amanda Dudamel acotó que tiene la intención de compaginar su faceta de diseñadora con el mundo del espectáculo, con el que se confiesa fascinada.

«Uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando es precisamente el enfoque de quién soy yo como diseñadora de modas y cómo quiero presentarlo internacionalmente», comentó.

«Eso lo quiero llevar de la mano con mi participación en el Miss Univeso, porque yo siempre de la mano de todo lo que he ido haciendo (…) Dentro del análisis de todo lo que hago constantemente, quiero que se mantenga esa huella de impacto detrás de cada acción, de cada proyecto, porque para mí se trata de sostenibilidad en todo sentido, primero haciendo los proyectos sostenibles en el tiempo, pero también dándoles un sentido social y ambiental importante. Quiero lograr eso (…) Y me fascina el mundo del entretenimiento, me fascinaría poder llevar todo esto de la mano de una incursión en el mundo de la actuación o la animación», explicó Amanda Dudamel.

La gala 70 del Miss Venezuela iniciará a las 7 de la noche. La transmisión televisiva en la pantalla de Venevisión y en internet, en el canal oficial del certamen (missvenezuela.tv).

elsiglo, con información de Chévere