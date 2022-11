Adele, Beyoncé y Bad Bunny lideran nominaciones al Grammy

Beyoncé (“Renaissance”), Adele (“30”), Bad Bunny (“Un Verano Sin Ti”) y Harry Styles (“Harry´s House”), entre otros, competirán en la categoría a Mejor Álbum del Año en la 65ª edición de los premios Grammy, que se entregarán en Los Ángeles el próximo 5 de febrero.

Beyoncé lidera la lista de nominados

Nominaciones al Grammy

El grupo sueco ABBA (“Voyage”), la rapera Mary J. Blige (“Good Morning Gorgeous”), la compositora Brandi Carlile (“In These Silent Days”), la banda británica Coldplay (“Music of the Spheres”), Kendrick Lamar (“Mr. Morale & The Big Steppers”) y Lizzo (“Special”) son el resto de elegidos por la Academia de la Grabación de EEUU para disputarse el gramófono en este apartado.

La categoría de Mejor Álbum del Año será una de las más reñidas en los Grammy 2023 debido a las altas probabilidades de victoria con las que llegan Beyoncé y Adele en sus respectivos regresos a la música de estudio.

Adele viene de regreso a los Grammy

Aunque no es descartable la “campanada” de Harry Styles gracias a su disco “Harry’s House”, una fusión de funk, R&B contemporáneo y pop-rock que, si bien no ha sido un éxito masivo a nivel de reproducciones, cuenta con muy buenas críticas.

Una sorpresa aún mayor sería que Bad Bunny consiguiera triunfar en su primera vez como nominado a una categoría general en los Grammy, los galardones más importantes en el panorama musical a nivel internacional.

Bad Bunny se consagra en los “Grammy gringos”

El creador del disco “Un Verano Sin Ti” ha conseguido batir récords en la industria con números de infarto en plataformas como Spotify, en la que se situó como el artista más reproducido en todo el mundo durante el pasado mes de octubre.

Esto supone un paso más en la carrera del puertorriqueño, que ganó el Grammy a mejor álbum de música urbana -una categoría puramente latina- el año pasado con “El Último Tour del Mundo”. Además, Bad Bunny había hecho lo propio con el gramófono a mejor disco latino de pop o urbano gracias a “YHLQMDLG” en 2020.

ANITTA EN REVELACIÓN

La cantante brasileña Anitta y el cantautor estadounidense de raíces mexicanas Omar Apollo figuran entre los nominados a mejor nuevo artista.

Anitta podría ser la revelación del año

La lista de los candidatos a dicha categoría la completan el dúo de jazz Domi & JD Beck, la cantautora Muni Long, la cantante Samara Joy, la rapera Latto, el grupo italiano Måneskin y el rapero y actor Tobe Nwigwe, anunció la Academia de la Grabación de Estados Unidos este martes.

GRABACIÓN DEL AÑO

Los temas “Easy On Me” de Adele, “Break My Soul” de Beyoncé, “As It Was” de Harry Styles, entre otros, han sido nominados en la categoría a mejor grabación del año.

Otros candidatos a llevarse el gramófono en este apartado son artistas igualmente consagrados como Mary J. Blige, con el tema “Good Mornirng Gorgeous”, el grupo sueco ABBA, con “Don’t Shut Me Down”, o Brandi Carlile y Lucius por “You And Me On The Rock”, anunció este martes la Academia de la Grabación de EEUU.

ABBA vuelve a ser nominado por su álbum de regreso a la música

Figuras más jóvenes de la industria como Doja Cat (“Woman”) y Steve Lacy (“Bad Habit”) completan las nominaciones en esta categoría que se encarga de reconocer a los productores, cantantes, ingenieros de sonido y otros miembros involucrados en la creación de una canción.

