El embarazo en adolescentes sigue siendo una problemática sostenida para toda la región de América Latina y el Caribe. Según estadísticas de las Naciones Unidas, Venezuela ocupa el segundo lugar en fecundidad de adolescentes entre 15 y 19 años de edad.

La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2021) señaló que, exceptuando a los adolescentes, hay un conocimiento bastante generalizado de al menos un método anticonceptivo.

Edglis Torres, trabajadora social y responsable del área de jóvenes y adolescentes de la Asociación Civil de Planificación Familiar (Plafam) explica que esto se debe en parte a la desinformación, debido a que muchos adolescentes reciben la educación incorrecta en cuanto a su sexualidad, porque sus padres o cuidadores evitan el tema «por temor a incitarlos» a que se inicien sexualmente.

El embarazo a cualquier edad representa un riesgo. Sin embargo, en el caso de las adolescentes tienen mayores probabilidades de complicaciones durante el parto.

Edglis Torres explica que muchas veces su cuerpo no está preparado para la gestación. «Tienen mayor índice de abortos espontáneos, mayor riesgo por enfermedades como la anemia por el proceso del desarrollo del feto». En el caso del bebé, aumentan las probabilidades de morir por infecciones, nacer con bajo peso, entre otros factores.

Torres hace un llamado para que desde los hogares se trate el tema con empatía y no «juzgar al adolescente porque se arruinó su vida. «Siempre va a tener tiempo de cumplir sus metas y planes a futuro. Es peor dejar que se enfrente a un embarazo sola. Lo importante es siempre acompañarlos».

«Sexualidad es algo totalmente distinto a relaciones sexuales. Es un derecho para los adolescentes el que se les hable de educación integral de la sexualidad, porque al hacerlo los preparamos para que puedan tomar decisiones responsables», expone.

Torres resalta que hay jóvenes que no saben que existen servicios amigables de atención para adolescentes y desconocen que tienen derechos como solicitar cualquier servicio de salud si lo requieren, sin necesidad de permiso de los padres o cuidadores. «Hay adolescentes que no acuden a estos servicios por temor, por miedo y no quieren que nadie en casa se entere», agrega.

Pero el embarazo no deseado no es el único problema. Edglis Torres plantea que, generalmente, las adolescentes son quienes se llevan la parte más negativa del embarazo porque en Venezuela la desigualdad de género está presente. «La señalan por ser ella la que se embaraza, porque no se cuidó, porque tuvo relaciones a temprana edad. Muchas veces es juzgada por su familia y hasta la sociedad. Son las que asumen y experimentan cambios en su cuerpo», indica.

