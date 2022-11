Ferrmed pide a la UE 100.000 millones más de inversiones

El presidente del grupo de presión Ferrmed, Joan Amorós, reclamó hoy en Bruselas que la Unión Europea (UE) 100.000 millones de inversiones adicionales de aquí a 2030 en la red ferroviaria europea para desarrollar 18.000 kilómetros de transporte combinado de mercancías y cumplir con las metas climáticas de la UE.

El presidente de Ferrmed lamenta que la Comisión Europea no tenga poder para diseñar e impulsar un plan “coherente”. 15/11/2022. FOTO CORTESÍA

“Tenemos la situación parada desde hace veinte años”, declaró a la prensa Amorós en la presentación en Bruselas de un informe sobre el sector elaborado por ese grupo empresarial.

El presidente de Ferrmed, que presiona para que corredores ferroviarios unan los puntos con más tráfico del sur y el norte de la UE, lamentó que la Comisión Europea no tenga poder suficiente para diseñar e impulsar un plan “coherente” de inversiones que fije las prioridades de los Estados miembros.

“No hay un plan coherente a nivel europeo. O hacemos un plan coherente a nivel europeo o no tenemos solución. Mientras cada Estado miembro actúe por su cuenta no hay solución porque se invierte de forma deslabazada y no hay interconexión”, dijo Amorós, quien lamentó que “la Comisión no tiene fuerza” frente a las capitales.

Presidente de Ferrmed: “hay que establecer prioridades” junto a la UE

Las inversiones, consideró Amorós, no se están destinando a los tramos donde hay más tráfico de mercancías, como en el caso de España sería el Corredor Mediterráneo, que es “donde está el tráfico de verdad”.

“Esto no quiere decir que no tengamos que invertir en otras partes, pero hay que establecer prioridades porque, si no, olvidémonos del medio ambiente. Con lo que nosotros estamos planteando, podemos eliminar del orden de 65 o 70 millones de toneladas de CO2 anuales, sólo invirtiendo en estos 18.000 kilómetros”, dijo.

La Comisión Europea plantea unas inversiones de unos 300.000 millones de euros en esta década que, según Ferrmed, deberían incrementarse en 100.000 millones más para desdoblar líneas como en el caso del Corredor mediterráneo, bifurcando la línea entre Tarragona y Valencia y también doblando esa infraestructura con “una línea que vaya a Granada y otra por la costa hasta Almería”.

Esas inversiones deberían cubrir también problemas similares en Francia, Alemania o Bélgica.

Comisión Europea

La Comisión Europea espera que el llamado transporte multimodal, en el que se combina, por ejemplo, el tráfico rodado, fluvial y ferroviario, aumente un 40 % para 2030.

Sin embargo, Ferrmed denuncia que, desde la creación de esa asociación en 2004, el tráfico de mercancías por tren en la UE está estancado en el 18 %.

El tráfico rodado de carga representa el 30 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE, mientras que los trenes consumen 7,8 veces menos energía que los camiones, según el estudio de Ferrmed, que cuenta con el apoyo de los transportistas porque no encuentran conductores para largos trayectos en rutas como de Andalucía a Alemania.

El informe ya se había publicado en España y Ferrmed quiere presentarlo en todas las grandes capitales de la UE, también en Madrid, donde los autores esperan reunirse con la ministra española de Transportes, Raquel Sánchez.

EFE