En los últimos meses, el municipio Revenga enel eje Este del estado Aragua ha estado en el foco de la atención nacional, tanto por las autoridades como por miles de usuarios de las distintas plataformas digitales, debido los estragos causados por las lluvias, como lo ocurrido hace un mes en Las Tejerías, municipio Santos Michelena.

Sin embargo, otros municipios como José Félix Ribas y José Rafael Revenga también se vieron afectados por la crecida de los ríos y quebradas que todavía ameritan de un constante trabajo de observación y mantenimiento, ya que aún no ha culminado la época de lluvias.



En este sentido, Daniel Perdomo, alcalde del municipio Revenga, durante una entrevista exclusiva para el diario elsiglo, expresó su dolor ante las lamentables pérdidas humanas en el país y el mundo, pero sobre todo en el territorio aragüeño, donde los diferentes fenómenos climáticos han causado estragos.

En este sentido, Perdomo comentó que continúan trabajando de la mano del Gobierno nacional y regional para seguir con los diferentes sistemas de prevención, con plan de contingencia activados desde los diferentes ministerios.

“Dragamos parte del río Tuy, allí tenemos todas las maquinarias necesarias y seguimos atendiendo las distintas zonas, desde la quebrada de Monte Oscuro, el sector Tierra Negra, la quebrada Guayabalito; todo esto en un trabajo conjunto con los Bomberos y el poder popular organizado que tiene cuadrillas de mantenimiento a través de los consejos comunales que se han desplegado en toda la red de canales que drenan el agua de lluvia”, precisó el alcalde.

Además de esto, aseguró que existe el plan de pica y poda en conjunto con Corpoelec, debido a la significativa suma de árboles caídos como consecuencia de las fuertes precipitaciones.

“Hay un gobierno responsable que está en la calle haciendo el trabajo a pesar de las dificultades, pero más allá de esto, nosotros estamos ahí y el pueblo de Revenga lo sabe, todos los entes han estado desplegados en el municipio y se puede ver el trabajo que se ha hecho”, continuó.

Asimismo, el burgomaestre agradeció a los hombres y mujeres de a pie que se han organizado y se han puesto al frente ante esta contingencia. “El Gobierno solo no puede, de no tener un pueblo consciente de su rol en estas circunstancias, fuese imposible lograr los objetivos que hemos alcanzado”, afirmó.

MÁS ALLÁ DEL POPULISMO



Para Perdomo, existe una delgada línea entre el populismo y la buena gestión, por lo tanto, afirma haber empleado estrategias para dar solución de las problemáticas de una forma estructural, lo que ayudó a que pudiesen ver resultados favorables durante estas circunstancias.

Por lo tanto, explicó que dentro de esta forma estructural de trabajo, se invirtieron suficientes recursos y esfuerzos para atender la situación de los ríos antes de las lluvias, con un plan de prevención que incluyó el dragado de los mismos y la construcción de muros de contención.



Esta decisión, comentó que fue compleja, porque el populismo le ha enseñado al pueblo que los líderes que valen la pena son aquellos que van a las comunidades y atienden situaciones más sencillas y directas, y no aquellos que invierten en grandes proyectos con resultados a mediano y largo plazo como los planes de prevención que se vienen implementando desde el año 2021.



“Quizás nosotros pudimos invertir en cosas más directas en los sectores populares, como entregar medicinas; sin embargo, se montó un trabajo de mantenimiento por orden del presidente Nicolás Maduro y se vieron esos recursos que se invirtieron en dragado y mantenimiento de quebradas que son cosas que no puedes ver directamente”, insistió.



Por lo tanto, considera que fueron precisamente esos trabajos los que salvaguardaron al pueblo de Revenga durante esta dura temporada, considerando su cercanía con Las Tejerías, que fue la comunidad más afectada en el estado Aragua.



“Hemos venido trabajando en nuestro municipio desde el año 2021 en todos los sectores, junto al Ministerio de Obras Públicas y el gobierno regional en tema de prevención de desastres, entendiendo que la mayoría de nuestras comunidades tienen zonas de riesgo por la afectación de algún río o quebrada y hoy en día las personas lo agradecen”, añadió el primer mandatario municipal.

EL TRABAJO CONTINÚA

Actualmente, la Alcaldía del municipio Revenga se encuentra realizando el dragado en el sector Los Cocos y Corocito, donde se pretende embaular varias quebradas para que el agua corra con mayor facilidad.

Del mismo modo, se encuentran trabajando para solventar las necesidades de aquellas personas afectadas por las lluvias. “Hay unos sectores de Ezequiel Zamora donde hay que evacuar a las personas y estamos trabajando directamente con la gobernadora y el ministro de Vivienda para atender esta situación, ya tenemos 32 personas damnificadas que hay que reubicar”, comentó Perdomo.

En este sentido, hizo hincapié en que se debe continuar con los trabajos en el río Tuy y la recuperación de puentes y carreteras en la zona agraria, por lo que hace un llamado a todos los habitantes a permanecer en calma y a que sigan colaborando para hacer posible todos estos trabajos.



“Tenemos arena, piedras, cemento y todo lo necesario para continuar con los muros de contención y la gente sabe que todos los días nuestro equipo está desplegado para seguir atendiendo a nuestro pueblo”, enfatizó el burgomaestre.

SEGURIDAD Y TURISMO

Una de las principales problemáticas a las que más se hace referencia al hablar del municipio Revenga, es la inseguridad, ya que en el año 2017 era el municipio con mayor índice de homicidios en el estado Aragua; asimismo, estaba en los primeros lugares en las estadísticas de robo de vehículos.

Sin embargo, Perdomo aseguró que esa situación está cambiando. “Revenga es un municipio mucho más seguro y ese es el resultado del trabajo mancomunado de toda la sociedad, implementando medidas de seguridad que involucran al comercio, las iglesias, el sector educativo, a nuestros deportistas y la comunidad en general”, precisó.

“Había prácticamente un toque de queda no anunciado y a las 6:00 de la tarde ya la gente no podía estar en la calle y desde el punto de vista comercial estábamos muy limitados; hoy día podemos decir que es un municipio seguro, donde hay convivencia, donde vas a ver a los jóvenes compartiendo, montando bicicleta, vemos a la gente de La Victoria en sus bicicletas por la Intercomunal y ahora de cuatro comercios ya tenemos 350 empresas adscritas a la Dirección de Hacienda”, continuó.

Con este nuevo panorama, la Alcaldía empieza a relanzar proyectos turísticos que inviten a la población del estado Aragua a visitar esta región, ya que a través de la Hacienda Santa Teresa, llegan alrededor de 150.000 turistas al año.

“Yo invito a la gente a que hagan turismo en nuestro municipio, hemos aportado nuestro grano de arena y las cosas han cambiado y no puedo decir que esos logros son de Daniel Perdomo, sería yo muy temerario, esto es un logro colectivo y el pueblo ha adquirido un alto nivel de conciencia que no va a permitir nunca jamás que el municipio vuelva a retroceder a esa oscuridad donde los jóvenes no tenían oportunidad”, relató.

En este sentido, se compromete a seguir atendiendo esta problemática como una prioridad. “Si no hay seguridad no hay nada y queremos recuperar la paz y tranquilidad”, añadió.

En este sentido, hizo mención de la implementación del Plan de Desarticulación de Bandas del Ministerio de Interior, Justicia y Paz que se llevó a cabo con presencia policial, con mayor movilidad, con sus vehículos y mayor cantidad de funcionarios; además de establecerse una sede de la PNB.

ACTIVIDADES NAVIDEÑAS



Aunque esta temporada ha sido dura para este municipio del eje Este de Aragua, sus líderes consideran que es momento de encontrarse y celebrar que de una u otra forma siguen de pie. “No digo celebrar desde el punto de vista de la rochela, sino del agradecimiento, porque hemos pasado muchas cosas difíciles y a pesar de eso seguimos aquí y podremos abrazar a nuestras familias”, comentó el burgomaestre.

“Por todo lo que ha ocurrido en torno a las lluvias, el municipio tiene un dolor, un luto por lo sucedido en Las Tejerías, muchos lamentaron la pérdida de familiares y amigos y por eso, para esta fecha queremos honrar el nacimiento de Jesús, el hombre que cambió la historia del mundo, mantener nuestras tradiciones con el ánimo de seguir avanzando”, explicó.

Por lo tanto, este año se adornarán las plazas, realizarán un festival de pesebres a base de materiales de reciclaje, iniciarán con las parrandas, recuperarán las plazas Bolívar y Miranda, todo esto según la agenda de trabajo presentada por Perdomo.

“Este año vamos a adornar, vamos a poner nuestro Niño Jesús, nuestro arbolito, vamos a celebrar con mucha humildad, orando por nuestros familiares y recordando a los que ya no están”, finalizó el alcalde.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo