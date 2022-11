El pasado viernes se llevó a cabo en el Foro Por la Paz realizado en París, una reunión entre el presidente del parlamento venezolano, diputado Jorge Rodríguez, junto al jefe del equipo negociador de la oposición, Gerardo Blyde, en el cual además participaron otros actores, esto con el objetivo de volver a las negociaciones, para así mejorar los problemas que afecta a los venezolanos.

En este sentido, María Teresa Clavijo, secretaria política de Vente Venezuela en Aragua, manifestó que dicha reunión que se efectuó entre diferentes mandatarios internacionales, la delegación oficial y la Plataforma Unitaria no constituyen ninguna diferencia sustancial para el país.



“Hemos perdido la cuenta de la cantidad de diálogos que se han dado entre el régimen y los factores democráticos sin ningún tipo de resultado y todo esto no tiene resultado ni lo va a tener, ya que no estamos asistiendo desde una posición de fuerza, los diálogos deben tener agenda, ser públicos al país, las personas deben saber cuales son los temas que se van a tratar, sin la necesidad de tener todos los detalles”.

Clavijo mencionó que quienes asisten en representaron de los factores democráticos deberían ser responsables e indicar que se está hablando en nombre de los venezolanos, “sin duda el régimen lo único que les interesa es más tiempo, lo hemos visto en los últimos 10 años, como de ninguna forma han cumplido algunos de los parámetros supuestamente que han intentado acordar”.



A su juicio, siempre los diálogos han terminado por decisión del Gobierno que encabeza Nicolás Maduro, al no querer someterse a algunas peticiones, “mientras no vayamos en una posición de fuerza, no se les exija algunos tema fundamentales para poder sentarnos, como la liberación de los presos políticos, los cuales aún son centenares en Venezuela, no vamos a tener resultado”.



Por último, Clavijo destacó que la fuerza se demuestra, “aunque aplaudimos de nuevo la cooperación de algunos factores democráticos, como Francia, quien demuestra su interés en la libertad del país, no podemos descartar que ni siquiera la correlación de fuerzas de factores políticos con los cuales se sienten identificados la mayoría de los venezolanos, tampoco se encuentra presente, por lo que no vemos la posibilidad de que esto traiga alguna mejora sustancial para Venezuela que alivie la crisis política, social y económica que estamos viviendo”.

