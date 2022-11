Jota G regresa a la industria musical con su tema “Bailecito”

Tras una pausa con propósito, Juan Guillermo Jiroz, mejor conocido por sus seguidores como Jota G, se reencuentra con su público con el lanzamiento de su tema promocional “Bailecito”.

Juan Guillermo Jiroz, conocido en la industria musical como Jota G

Este joven cantante y compositor carabobeño, comenzó esta nueva etapa de su vida artística con buen pie, ya que su nuevo sencillo ha puesto a bailar a cientos de jóvenes amantes del género urbano.

Sus canciones dedicadas al amor y los buenos momentos en compañía de los amigos, han tenido un buen alcance en los últimos meses, ya que este artista confiesa haber dedicado todo este tiempo de ausencia para reestructurar todos sus proyectos, saber lo que quería y como lo quería hacer.

“No hubo descanso, al contrario, trabajé muchísimo más, porque originalmente el plan era sacar seis canciones, pero luego de esta reestructuración decidimos sacar sencillo por sencillo, lo que significa que tenemos ya cinco temas adelantados que poco a poco irán conociendo”, precisó el artista durante una entrevista exclusiva para el diario elsiglo.

El cantante explicó que siempre trata de hacer todo desde la perspectiva que le brindan las emociones y la creatividad por los que hasta ahora es el único compositor de sus canciones.

BAILECITO

“Bailecito no lo escribí para llamar la atención con temas que son tendencia, al menos yo no lo veo así, para mi es una forma de hablar sobre la cotidianidad de muchos jóvenes, cosas como el amor, hablar por teléfono, salir a una fiesta, la diversión, porque al final a mi me gustaría que la gente pueda pasarla bien escuchando mis canciones”, aseguró el intérprete.

Jota G visitó el estudio de elsiglo para promocionar su nuevo sencillo

Para Jota G el éxito a nivel musical, sobre todo si eres compositor, es que muchas personas se sientan identificadas con sus canciones, que el público pueda encontrar algo de ellos mismos en su música

Asimismo, considera que al momento de crear música o de presentarse en un show, trata de dar el 100%, porque más allá de todo se trata de hacer lo que más le gusta hacer.

“El aplauso es sumamente gratificante, pero todo esto viene de un muchacho que le gusta hacer música desde muy pequeño, música para mí y que ahora encontró la satisfacción de hacer música para los demás”, precisó.

TRAYECTORIA MUSICAL

Jota G inició su carrera musical desde los cuatro años, fue alumno de El Sistema de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, donde aprendió a tocar piano, guitarra y cuatro, entre otros instrumentos musicales.

Luego de esto estudió Producción de Audio en la Full Sail University, una institución educativa estadounidense con sede en Winter Park, Florida, dedicada a la formación de profesionales para el mundo del entretenimiento, los medios, las artes y la tecnología.

En 2020 tomó la decisión de emprender como cantautor, con la finalidad de darse a conocer en la escena musical dentro y fuera del país, por lo que inició su trayectoria dentro del género pop urbano.

He hecho música desde muy pequeño, así que me siento muy cómodo haciendo arreglos, melodías, composición y poco a poco he retomado mi publico, mis seguidores y así mismo muchas personas me han empezado a seguir porque escucharon mi música recientemente, pero sé que esto será un trabajo de constancia, de ir paso por paso.

Para finalizar, este artista venezolano agradeció a los medios de comunicación y a todas las personas que lo han ayudado a impulsar su carrera y promete seguir dando todo de sí para ofrecer buena música a todos sus seguidores.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo