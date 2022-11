Cristiano Ronaldo se siente “traicionado” por el Manchester United

Cristiano Ronaldo ha vivido momentos difíciles desde el inicio de la presente temporada con el Manchester United, al punto de querer marcharse el verano pasado, proceso que no pudo concretar al no encontrar un equipo interesado. Esto hizo que su relación con Erik Ten Hag, director técnico del equipo inglés, se deteriorara con el paso del tiempo.

Foto: Archivo

El atacante luso concedió una entrevista a Piers Morgan, periodista del diario The Sun, en la que afirmó que los Red Devils lo han “traicionado” al convertirlo en la “oveja negra” del equipo: “El Manchester United trató de sacarme a la fuerza. No solo el entrenador, sino también los demás muchachos que están en el club”. Asimismo, declaró que no siente respeto por Ten Hag.

“No tuvieron empatía, ni siquiera, con mi hija enferma”, manifiesta Ronaldo, quien considera que algunos grandes nombres dentro de la institución que hace vida en la Premier League no lo querían ni este año, ni durante la campaña pasada.

A pesar de que no hay nada confirmado, “El Bicho” buscaría un cambio de aires después de la Copa del Mundo con la finalidad de solucionar su situación.

elsiglo, con información de Meridiano