Sexagenario fue detenido por estar vinculado en un infanticidio

Un hombre fue detenido por funcionarios de Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), del estado Falcón, luego de que presuntamente asesinara a un bebé de cuatro meses de nacido.

La información fue difundida por comisario Douglas Rico en sus redes sociales, quien precisó que el señalado de este homicidio, quedó identificado como Giovanny Ambrosio Hernández Adames, de 64 años de edad.

De acuerdo a la minuta policial, el hecho se registró en la urbanización Libertadores de América del municipio Miranda del estado Falcón.

Según lo reportado, la madre del bebé, una joven de 16 años y pareja Giovanny Ambrosio Hernández Adames, de 64 años, desde hace tres meses, supuestamente agredieron al bebé.

Al ver que Luis David Romero de cuatro meses no reaccionaba lo trasladaron hasta el Hospital Universitario Alfredo Van Grieken en Coro, para que los médicos trataran de reanimarlo.

La joven de 16 años dijo a los galenos que estaba dormida y cuando revisó al niño, éste se encontraba entre la cama y la pared y al moverlo no reaccionaba, por lo que decidieron llevarlo al referido centro de salud. No obstante, los galenos no pudieron hacer nada para hacer reaccionar al infante.

Este caso llegó a los oídos del Cicpc, quienes comenzaron a indagar sobre lo ocurrido, al tomar en cuenta que el hecho de muerte fue un tanto misterioso.

El caso comenzó agarrar fuerza, cuando en la autopsia arrojó que el menor falleció por un traumatismo craneoencefálico severo, producido al recibir un fuerte golpe con objeto contundente.

Ante esta novedad, los efectivos del Cicpc interrogaron a los parientes del infante fallecido, y determinaron que el ciudadano fue el que le ocasionó la muerte.

El caso quedó a la orden de las Fiscalías 10° y 11° del Ministerio Público, quienes se encargarán de impartir justicia de lo ocurrido.

