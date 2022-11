Primero Justicia emprende campaña contra el abuso infantil

Ante las alarmantes cifras de abuso sexual contra los menores de edad en todo el país, la militancia de Primero Justicia del estado Aragua inició este viernes una campaña de concientización sobre el tema, para así ayudar a las comunidades a mitigar los casos que tanto han afectado a las familias venezolanas.

Con pancartas en manos elevaron su mensaje



En este sentido, María Fernanda Febles, secretaria de Justicia Familiar Regional de la referida tolda política, manifestó que iniciaron realizando un pancartazo, en donde reflejan el rechazo sobre esta situación que atenta contra la infancia.



“En estos momentos nos encontramos haciendo una campaña de concientización y prevención debido a los altos niveles de abuso sexual, que en los últimos días ha hablado el Fiscal General y han contabilizado 1.024 casos que han pasado desde enero a octubre de este año”, expresó la dirigente político.



Febles argumentó que para iniciar esta campaña escogieron al municipio Girardot como localidad propulsora, para así desarrollar diversas actividades para prevenir el abuso sexual o cualquier acto que atente contra los menores de edad.



“Estaremos desarrollando actividades que están referidas a prevenir este flagelo que actualmente está atravesando la familia venezolana”, añadió la militante de Primero Justicia.



Asimismo, explicó que ya han sostenido conversaciones con varias organizaciones, con la finalidad de estrechar alianzas y reforzar el programa que está en vista de expandirse en otras localidades aragüeñas.



“Hoy (ayer) desde nuestra sede regional realizamos este pancartazo. También ya hemos hablado con bastantes personas que nos puedan ayudar y sean especialistas en esta área y que nos puedan brindar el apoyo a los niños, niñas y adolescentes y a las familias aragüeñas”, puntualizó.



Además destacó que este tema es muy controversial, dando a entender que la política pasa a segundo plano en estos momentos. “Es un tema que cuando es abusado un niño, no está afectando a Primero Justicia; o a los Rojos, a los verdes y a los blancos. Está afectando a la familia”, dijo.



Concluyó diciendo, “no esperemos a tener un caso más, a que se sumen para tomar acciones que puedan ayudar a cualquier niño, niña y adolescentes”.

La militancia salió a la calle en rechazo a los abusos sexuales



En este contexto, Eileen Mijares, secretaria de Justicia Familiar del municipio Girardot, expresó su preocupación por las cifras reveladas por el fiscal General de la República, Tarek William Saab, aseverando que no se imagina los casos que aún están encubiertos o los que no son denunciados.



“Multiplíquelos por 3 o por 10. Más o menos un 90% de los niños de nuestro país, en algún momento pueden ser acosados o pudieron haber sido violados. Estos casos en algún momento fueron denunciados”, precisó.



Mijares reiteró la importancia a las comunidades para que se involucren en esta campaña que Primero Justicia tiene como objetivo de educar a los padres y a los niños para prevenir estas situaciones.



“Tenemos que involucrarnos en todos sectores llevando concientización, llevando programas donde le enseñemos a nuestros niños a decir no, a decir no me toques, no me puedes tocar, me tienes que respetar”, aseveró.



Finalizó reiterando la invitación a la población aragüeña a unirse contra este flagelo que está afectando a la nación. “Y que contribuyan a la solución, ya basta el maltrato infantil. Suficiente con el grado de desnutrición que padece un porcentaje de nuestra población para que los niños sean maltratados y sean vejados”, sentenció.

LINO HIDALGO | elsiglo

fotos | CHIQUINQUIRÁ RIVERO