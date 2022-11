Por 10 dólares Templo Satánico realizó “desbautizo”

Un stand es organizado por el Templo Satánico de Dallas-Fort Worth, en el segundo Pagan Pride Fest (Festival del Orgullo Pagano) anual en Tyler, Texas, e invitó a los asistentes a una ceremonia de “desbautismo”.

Seguidamente, el periodista independiente Tayler Hansen, informó sobre el evento y publicó un video en Twitter, escribiendo: “El Templo Satánico está realizando ‘desbautismos’.

Muchos se preguntarán ¿cómo es eso? Pues déjanos decirte que después de dibujar una cruz invertida en su frente, cantan ‘Hail Satan’”. Después del “desbautismo” del Templo Satánico se podía recibir un certificado pagando $10 dólares.

Según Tyler algunos cristianos asistieron al evento para hacer oración: “Venimos enamorados y solo queremos representar a Cristo”, dijo Christian Kelsey Chrisman, de la localidad. También se menciona que una madre fue entrevistada con su hijo, y al preguntarles por qué asistían… respondieron: “para celebrar” y “para molestar a los cristianos”.

La madre, que estaba vestida de negro y enmascarada con la boca cubierta de sangre, agregó “porque somos oscuras, somos brujas y no creemos en su Dios”. El Templo Satánico también hizo proselitismo a favor del aborto a su manera: se exhibió un recipiente con muñecas desmembradas.

De igual manera, en su página de Facebook, el Templito Satánico de Dallas-Fort Worth escribió: “Si vas a ir, solo una advertencia: hay muchas posibilidades de que haya manifestantes. No participes, no discutas, solo pasa, vete.

No están ahí para escuchar, están ahí para tratar de ‘salvarte’; no confrontes ni intentes iniciar algo. Estás solo si lo haces. No saldremos bajo fianza para sacarte de la cárcel”.

Antes del evento

Un grupo católico local bendijo los terrenos antes del evento del Templo Satánico que se llevó en Tyler, TX.

