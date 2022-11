Shakira actuará en Qatar 2022: ¿Habrá reencuentro con Piqué?

Su amor por el deporte no no ha cambiado a pesar de que Shakira ya no es pareja del futbolista Gerard Piqué.

Foto: Cortesía

La cantante volverá a un estadio de fútbol, pero no para aplaudirle a un amor, esta vez será ella la que recibirá la ovación del público al ser la encargada de cantar en la ceremonia inaugural del Mundial de Qatar 2022.

El espectáculo también contará con la presencia de la reconocida banda de hip hop Black Eyed Peas y los jóvenes surcoreanos BTS, según se dio a conocer el portal Medio Tiempo.

Mientras Shakira prepara su magna presentación, Piqué se quedará sin brillar en la cancha, ya que aparentemente no fue convocado a participar por la selección española, tras su retiro del Barça.

El evento se llevará a cabo el próximo domingo 20 de noviembre en el Estadio Al Bayt, donde se enfrentarán Qatar y Ecuador. Por el momento, la intérprete de ‘Te felicito’, ha guardado los detalles de su regreso a la tarima, pero su participación ya ha empezado a crear expectativa entre los fanáticos que siguieron la historia de amor – y rompimiento – de la famosa expareja.

elsiglo, con información de People en Español