Señalado de violar a su hijastro presenta registros policiales

Jesús David Mosquera Corrales se encontraba en las inmediaciones del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Aragua) ubicado en Caña de Azúcar; él es el padre del menor de 6 años de edad, que presuntamente fue víctima de abuso sexual por parte de su padrastro.

Jesús Alexander Matos Macayo está detenido por presuntamente abusar de su hijastro



El progenitor de la víctima se encontraba en el Senamecf, junto a su hermana Leonor Miranda. Buscaban información sobre las evaluaciones forenses realizadas al niño, que de acuerdo a fuentes policiales y judiciales fue agredido sexualmente por un hombre identificado como Jesús Alexander Matos Macayo, de 34 años de edad, pareja actual de su madre, Emily Johana Herrera Cornieles (25).



“Mi hijo todavía se encuentra recluido en el Hospital Central de Maracay por una orquitis leve y múltiples laceraciones anales”, expuso el padre.



Indicó que el pequeño presenta aumento del tamaño de sus testículos debido a los traumatismos, “producto de la violación”.



Montes Macayo, de acuerdo al reporte de las autoridades policiales del estado Aragua, el pasado 5 de noviembre aprovechó que el niño estaba solo en la cama; se acostó junto a él y le colocó una “crema negra” en sus glúteos; la policía presume que el individuo utilizó chimó.



Con la “crema negra” le introdujo uno de los dedos en su parte íntima, y al parecer lo hizo en varias oportunidades. Posteriormente se levantó y le vociferó al oído, que si manifestaba algo de lo ocurrido, mataría a su mamá.



Lo anterior lo respalda Mosquera Corrales. “Eso fue lo que ocurrió ese día, sábado 5. Al día siguiente, la madre de mi hijo me llama y me dice que el niño está mal, que casi no puede caminar. Él fue operado de una hernia y se pensó que era eso; en taxi lo llevé al HCM y después que los médicos lo chequearon, me dicen que presenta un cuadro clínico complicado, posiblemente por abuso sexual”, detalló.



El progenitor de la víctima aseveró que con apoyo de otros familiares, hablaron con el menorcito para tratar de saber qué había ocurrido, “y bueno, poco a poco fue manifestando lo sucedido”.

Hablé con la familia de la mamá del niño y ellos la pusieron al tanto de lo que hablaron los médicos en el hospital. Cabe destacar que Emily estaba en la casa y no pudo salir porque estaba golpeada. Su actual pareja la agredió el sábado 5, sus familiares aseguran que casi la mata con una hojilla; presenta heridas a la altura del cuello, incluso, intentó asfixiarla con una almohada-, puntualizó.



Fue, dijo Jesús David, Emily quien tuvo que realizar la denuncia en la policía. “Es por ello que llevan al hombre a la Comandancia de la PBA en Turmero. Posteriormente me dirigí al Cicpc para exponer toda la situación”, acotó.

También te puede interesar: CICPC ha capturado 1.587 homicidas en el país



En medio de todas las averiguaciones, pudimos conocer -apuntó- es que Jesús Alexander Matos Macayo presenta registros policiales en Cumaná, en el estado Sucre, al oriente del país. “Ella lo conoció hace un año para acá por Facebook; él de un momento a otro se vino para acá y se pusieron a vivir juntos, incluso, están esperando un bebé. No quisiera pensar por todo lo que ha pasado mi hijo en todo este tiempo, que según los médicos que lo han visto, todo hace considerar que ese hombre abusó en varios oportunidades del niño con sus dedos”, enfatizó.



Mencionó que el pequeño ha manifestado que su padrastro “le hacía maldades”, que Mosquera Corrales y su hermana estiman como “actos aberrados”.



“Ese sujeto lo golpeaba reiteradamente en la cabeza; le rompía la ropa y los zapatos que le compraba. Yo me enteré de eso hace algunos meses, por lo que acudí a la Lopnna, quien refiere que es necesario sacar al niño del hogar materno, pero posteriormente hubo otra audiencia donde se decidió que era mejor que todos nos pusiéramos en terapia psicológica, porque se consideró que era un tema de celos por mi parte”, refirió.



Jesús David comentó que si la expareja no lo llama para que llevara a su hijo al médico “él (el niño) hoy estaría muerto, porque ese día, el hombre estaba como loco, muy agresivo”.



“Necesitamos que los entes competentes sean diligentes en el caso de mi hijo, es decir, que ejecuten los procedimientos necesarios para que el sujeto vaya a juicio; al poder judicial le exigimos todo el peso de la ley contra Jesús Alexander Matos Macayo. Tiene que responder por todo lo malo que le ha hecho a mi niño, esto no puede quedar impune”, recalcó el progenitor de la víctima.

HBRI. | elsiglo