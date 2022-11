El cantante urbano puertorriqueño Bad Bunny fue elegido este miércoles Artista del Año por la plataforma musical Apple Music, por llevar “la música latina a una audiencia global masiva”.

En un video publicado por Apple Music en su cuenta de Twitter, el artista aseguró que esta distinción se la merece “toda una generación” que ha ayudado al auge de la música latina.

“Estoy agradecido por todo lo que he logrado y todo lo que he experimentado. El movimiento de la música latina ha crecido mucho. Nunca tomaría todo el crédito ni diría: ‘Es por mí’. No, es cada uno de nosotros. Toda una generación. Nuestra energía y presencia siempre se sienten”, agregó.

Por su parte, el vicepresidente de Apple Music, Oliver Schusser, dijo en un comunicado de prensa que la plataforma está encantada “de celebrar los logros de Bad Bunny, cuya influencia en todos los rincones de la cultura no se puede ignorar en 2022”.

“Ver a Bad Bunny ascender de un artista de Apple Music Up Next en 2018 a nuestro ‘Artista del Año’, ha sido nada menos que extraordinario. Lo felicitamos por su año récord y por continuar llevando la música latina a una audiencia global masiva”, resaltó.

Para festejar este galardón, Bad Bunny se hizo cargo este miércoles de la lista de reproducción “La Fórmula” de Apple Music, en la que escogerá sus temas favoritos de colegas como Myke Towers, Rauw Alejandro, Mora y Jhay Cortés, entre otros.

