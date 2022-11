Guillermo Moscoso listo para asumir el control de la rotación

Uno de los lanzadores más esperados por la afición de los Tigres de Aragua, es sin duda Guillermo Moscoso. El lanzador afronta su sexta temporada con la camisa de los aragueños y señaló que llegó listo para lanzar, desde donde lo necesite el manager como el mismo señaló.

Moscoso seguirá siendo el as criollo de la rotación bengali

Moscoso explicó que aunque no estuvo jugando en los últimos días se ha mantenido saludable que es lo importante y esto es gracias a la disciplina que ha mostrado a lo largo de su carrera de 20 años en el bésibol y en especial a la alimentación y al trabajo diario.

“Me siento bien, el brazo esta bien, apenas llegue esta semana y ya realice un bullpen en vivo que me dejó listo para asumir un puesto en la rotación, de igual forma hable con el manager y le dije que me podía utilizar donde más me necesitara”, explicó.

Durante la temporada muerta del béisbol venezolano el nombre de Moscoso estuvo sonando para ser cambiado de equipo, sin embargo la gerencia conociendo la capacidad del lanzador lo mantuvo y esperar que asuma su liderazgo desde la lomita.

“Los Tigres estas en una situación difícil y hay que ayudar al conjunto a salir de ella, por eso estoy disponible desde donde me necesite el manager para venir a lanzar, aunque todos tenemos nuestros roles definidos, estos son momentos de emergencia y debemos sumarnos a salir del bache, cuando llegue la racha ganadora cada uno de nosotros podrá volver a su rol de abridor o relevo, según lo decida el manager”, apuntó.

Moscoso señaló que en esta semana que ha estado en el país ha visto que el torneo ha esto muy reñido, “he visto mucha competitividad en los equipos, mucha juventud y mucho talento, por eso debemos comenzar a buscar una racha ganadora aprovechando que el torneo esta comenzado, pienso que estas dos semanas que vienen van a ser decisivas en nuestras aspiraciones y estoy seguro que con el apoyo de la fanaticada vamos a conseguir la ruta ganadora”, finalizó el lanzador.

MAURICIO BOLÍVAR | elsiglo

fotos | LINO HIDALGO