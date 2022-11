Astros tienen previsto otorgarle una extensión a Dusty Baker

Tras su primer título de Serie Mundial como manager, Dusty Baker se perfila a seguir al mando de los Astros en el 2023. Baker le informó a MLB.com el martes que está trabajando en una extensión de contrato para volver con los recién coronados campeones para una cuarta temporada, que marcará su 26ta como dirigente en las Grandes Ligas.

Baker tenía entre sus deudas un campeonato como dirigente de la MLB

Astros tienen previsto



Sin embargo, todavía nada se ha concretado. “Estamos trabajando en eso”, declaró Baker.

El Salón de la Fama



Baker, de 73 años, se convirtió en el capataz de mayor edad en conquistar una Serie Mundial cuando los Astros superaron a los Filis en seis partidos, sellado con la victoria el sábado por 4-1 en el Minute Maid Park. Ha sido un maravilloso 2022 para Baker, quien a comienzos del año consiguió su victoria número 2,000. Ahora este título probablemente le aseguró un puesto en el Salón de la Fama cuando concluya su carrera como mánager.

También te puede interesar: Astros celebraron su título con un gran desfile en Houston



Siempre dije que, si ganaba uno, quería dos”, dijo Baker el martes. “Trataré de cumplir con mi palabra. Me gustaría cumplir con mi palabra especialmente de esta manera. Jamás me he divertido así. Me había olvidado lo maravilloso que es un desfile porque han pasado 40 años desde el último que viví. Esto es muy importante para mí, mi familia y la ciudad de Houston”.

elsiglo