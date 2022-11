Vecinos de Brisas del Lago viven entre la esperanza y el desconsuelo

Tras el reporte realizado por el equipo periodístico de elsiglo durante el fin de semana en las zonas anegadas producto de la crecida del Lago Los Tacarigua al Sur de Maracay, se conoció que el alcalde de la jurisdicción, Rafael Morales, recorrió el sector Brisas del Lago con la finalidad de constatar los daños en las viviendas y escuchar las inquietudes de los afectados.

Poco a poco la calle Urdaneta desaparece

Ante la movilización gubernamental, los habitantes de las calles Los Almendrones, Urdaneta, Chaguaramos y José Félix Ribas, afirmaron que albergan la esperanza de ser atendidos, no obstante solicitan una inspección más específica por parte de las autoridades, verificando caso por caso.

En este sentido, Gaudelis Izquierdo comentó que desde hace algún tiempo viven en zozobra por la situación que los aqueja, pues ya tienen el agua del lago dentro de sus viviendas y esta sigue en aumento.

“Estamos dentro de las viviendas porque no tenemos otro lugar en donde estar. Tenemos niños pequeños y de verdad necesitamos ayuda, es una agonía cada vez que llueve y realmente ya no aguantamos más”, dijo.

Gaudelis Izquierdo

Asimismo, resaltó que ningún ente gubernamental se ha acercado hasta su residencia para así verificar la magnitud de la problemática que se vive en el lugar.

“Escuché que el alcalde estuvo ayer por ahí, pero hasta acá no se llegó, según llegó hasta la avenida. Al parecer sacaron a algunas personas a un refugio, pero hasta el momento no nos han informado nada”, indicó.

Por otro lado, Petra Machado, quien reside en la comunidad desde hace 40 años, no se resigna a perder su hogar por el cual trabajó sin descanso durante un largo tiempo, temiendo a que las autoridades se olviden del asunto y no den solución.

Petra Machado

“Estamos desesperados, no tenemos respuesta de nada, el lago sigue en aumento, las casas están anegadas, vivimos en una constante contaminación, nos estamos enfermando. Si tuviera para donde irme lo haría, pero de verdad no contamos con otro lugar”, lamentó.

EL NIVEL SIGUE EN AUMENTO

Francisca Henríquez indicó que el nivel del lago sigue en aumento, y teme que en los próximos días afecte a otras viviendas aledañas al embalse.

“El nivel no ha descendido, sigue en aumento, ya el agua está en la puerta de mi casa. Ya afectó las viviendas de algunos vecinos, estamos empacando lo poco que tenemos, tratando de salvar lo que se pueda”, aseveró.

El nivel del lago sigue en aumento

A su vez, resaltó que hasta el momento de la entrevista no había recibido la visita de un funcionario gubernamental, por lo que se mantiene a la espera de una inspección personalizada, que contemple cada caso, y así poder ver una luz al final del túnel.

“Yo tengo más de 40 años en el sector y da dolor ver como poco a poco el lago se ha ido tragando nuestras viviendas, nuestros recuerdos. No sabemos qué hacer, quién vela por nosotros”, cuestionó.

Francisca Henríquez

“EL LAGO SE ESTÁ TRAGANDO MI CASA”

La señora Graciela García, residente de lo que queda de la calle Urdaneta, afirmó que ya no cuenta con servicio eléctrico ni de agua potable, pues estos colapsaron con las recientes lluvias.

Graciela García

“El agua se está tragando mi casa, ya ni luz tengo, no me he ido porque no tengo un lugar donde estar, este es mi hogar, lo ha sido por más de 40 años, mis hijos crecieron aquí, cómo hago, para dónde me voy, ya ni baño tengo”.

El agua ya se encuentra dentro de las viviendas

Añadió que sufre diversas patologías, lo cual la incapacita a realizar algunas actividades, por ende, pidió a las autoridades abocarse de manera urgente a la problemática en Brisas del Lago.

“Tenemos en cuenta que hay problemas en otro lugares, pero esto tiene tiempo así y no han hecho nada, nosotros también somos prioridad, esto es un tema de salud pública grave y se presenta desde hace muchos años”, apuntó.

SEGUIMOS A LA ESPERA DE LAS AUTORIDADES

Por otra parte, Ivón Ríos se mantiene a la espera de las autoridades gubernamentales, quienes prometieron llevar una solución a las familias afectadas por el Lago Los Tacarigua.

Ivón Ríos

“Aquí estamos y creo que seguiremos estando, necesitamos una solución, una respuesta, esto es inhumano. Le hago un llamado al presidente Nicolás Maduro, necesitamos que nos dé una mano, que nos busquen una solución”, finalizó.

