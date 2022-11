Messi, Neymar y Pogba llegarán a «Call of Duty: Mobile»

Estamos muy cerca del inicio del Mundial de Catar 2022. Seguramente estás emocionado por vivir la máxima fiesta del futbol y esto es algo que Call of Duty sabe muy bien. Lo decimos ya que 3 de los futbolistas más talentosos y mediáticos del mundo están a punto de llegar a Call of Duty: Mobile, reseña Level Up.

FOTO CORTESIA

Messi Neymar y Pogba llegarán a «Call of Duty

Lo que pasa es que se confirmó que Clase Mundial, la Temporada 10 de Call of Duty: Mobile tendrá a un trío de invitados muy especiales. Resulta que Lionel Messi, Neymar Jr. y Paul Pogba, 3 de los futbolistas más populares de la última década, se unirán a Call of Duty: Mobile como operadores.

No todo es fútbol

¡No todo es futbol en la Temporada 10 de Call of Duty: Mobile! Lo que pasa es que el juego también se renovó con novedades en otros apartados. Por ejemplo, la nueva temporada también será el debut de Spectre, el primer Operador Mítico de Call of Duty: Mobile al cual podrás personalizar de 3 maneras diferentes, mejorar su color y sofisticar su armadura.

La nueva temporada de Call of Duty: Mobile también renovará su Battle Royale con 3 nuevos puntos de interés: Atlas Ship Crash Site, Atlas Refining Facility o la cancha de futbol de Stadium. Además, el multijugador recibió el mapa Crossroad Strikes, el cual se vio por última vez en Call o Duty: Black Ops Cold War.

También te puede interesar: Los Juegos de Tokio registraron aumento de 139 % en consumo de vídeo digital

Por último, la nueva temporada de Call of Duty: Mobile presenta un nuevo Pase de Batalla con más de 50 recompensas. Entre ellas se encuentra el Operador Paul Pogma, varias armas y más.

¿Qué te pareció esta noticia? ¿Estás emocionado por el nuevo contenido para Call of Duty: Mobile? Cuéntanos en los comentarios.

elsiglo con información de Level Up