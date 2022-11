Andrés Aular, alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes, durante una visita al diario elsiglo, anunció el renacer de las fiestas patronales de la Virgen de la Caridad, una celebración emblemática para todos los venezolanos; asimismo, dio a conocer todo el trabajo que ha venido desarrollando en este municipio del sur de Aragua, durante su primer año de mandato.

El alcalde del municipio San Sebastián de los Reyes en los estudios del diario elsiglo.

Las fiestas patronales en honor a San Sebastián Mártir y a la Virgen de la Misericordia y Caridad, son una referencia cultural y religiosa de nuestro país, que ha motivado a lo largo de los años a que cientos de visitantes acudan a esta localidad, sin embargo, desde hace cuatro años, la crisis económica y la pandemia de la Covid-19 no permitieron que estas se llevaran a cabo.

Por tal motivo, el pueblo sansebastianero añora estas tradiciones que se realizan desde enero de 1692 y forman parte de su identidad, y en este sentido, Aular expresó su interés por devolverle al pueblo aragüeño las ferias de San Sebastián, muy famosas en todo el país y que en el mes de enero va a abrirle las puertas a todo aquel que quiera disfrutar de ellas.

Encendido de luces

Como antesala a estas celebraciones, el 1° de diciembre se estará realizando el encendido de luces navideñas que dan inicio a todas las actividades decembrinas que luego darán paso a toda la programación de las fiestas patronales a realizarse en el mes de enero.

“Luego de tanto tiempo sin celebrar las ferias, este año venimos con todo y el pueblo está siendo parte de esto, ya que el año pasado, en mi primer mes de gobierno no se realizaron por la pandemia, así que se tomó la decisión de llevar a cabo sólo las actividades religiosas”, anunció Aular.

En este sentido, señaló que ya se está formando el comité de feria que se encargará de estas festividades, por lo que ya se encuentran realizando la programación de los artistas invitados, la elección de la reina, los toros coleados, entre otras cosas.

“Queremos demostrar y proyectar desde San Sebastián de los Reyes esa alegría que caracteriza a todos lo venezolanos”, continuó el alcalde, quien además habló de su interés por retomar otras tradiciones como la feria del queso de mano y otras actividades.

BUENAS NOTICIAS



Con el mismo entusiasmo, el burgomaestre expresó su intención de llevar buenas noticias a los distintos sectores del municipio, siendo este punto de vista su estandarte durante todo el proceso de campaña y en lo que va de su gobierno.

“Ya el país sabe cuales son las cosas malas que estamos viviendo, así que preferimos decirle al pueblo que vamos a avanzar, a seguir adelante y en función de eso estamos trabajando y ya hoy se puede notar en San Sebastián de los Reyes un cambio”, añadió Aular.

Del mismo modo, expresó su intención de acabar con las divisiones que los partidos políticos han sembrado, por lo que ha decidido trabajar de la mano con el pueblo. “Este es un llamado a la reconciliación como venezolanos, que va más allá del tema partidista y ese es el éxito que se está logrando en nuestro municipio, que queremos que sea la joya del sur de Aragua”, precisó.

“Creemos en un pueblo que está decidido a inyectar esa calidad humana para que volvamos a la Venezuela que un día fuimos, así que todo el que quiera participar es bienvenido”, continuó Aular.

EL ALCALDE EMPRESARIO



Es importante mencionar que Andrés Aular hasta hace poco tiempo era un empresario sin intenciones políticas, sin embargo, el 21 de noviembre del 2021 fue electo alcalde, lo que él asegura que fue todo un reto. “Adaptarme del sector privado al sector público me costó mucho, pero esas ganas de hacer las cosas bien y ese impulso del pueblo que no me dio la espalda fue mi fortaleza”, aseguró.

En este sentido, explicó que la sociedad “te obliga a ver la política como algo malo y yo no quería eso, por lo que cinco años atrás ayudaba desde la empresa por agradar a Dios, y ayudar al prójimo y luego fue el pueblo el que me hizo candidato y Dios también estaba en el asunto y ganamos de una manera contundente”, comentó.

Asimismo, afirmó que el hecho de haber tenido poca experiencia política ha significado una gran ventaja, ya que puedo evitar situaciones de odio y divisiones en las que normalmente están envueltos otros dirigentes.

TURISMO COMO MOTOR ECONÓMICO



En este orden de ideas, el mandatario municipal hizo hincapié en la reactivación del turismo local, como uno de los principales motores económicos para el cual se necesita de un arduo trabajo que incluye el aporte de la juventud, del comercio y del sector agrícola y pecuario, además del impulso de las actividades culturales y religiosas.

“Estamos tratando de que el turista vuelva a San Sebastián, estamos reparando vías agrícolas para que nuestros productores puedan llevar sus cosechas al municipio, porque hace más de 15 años que las vías no sirven y de esta manera facilitamos la posibilidad de atraer turistas que vayan a visitar nuestros ríos, disfrutar de nuestra cultura, incluso tenemos la segunda cueva más grande de Venezuela”, explicó la máxima autoridad del municipio.

Ordenanza

Además de esto, la Alcaldía del mencionado municipio inició recientemente una ordenanza para que los jóvenes emprendedores no paguen impuestos, con la finalidad de brindarles una oportunidad de empezar sus negocios

El motivo de esta iniciativa, según lo expresado por Aular, es evitar que la juventud se sienta presionada a dejar el país por no tener oportunidades en Venezuela, situación que ha provocado sufrimiento en las familias que han quedado separadas.

“Nuestros chamos están inventando, son maravillosos, tienen una fuerza grande, tienen ganas de trabajar y nosotros queremos darle esa oportunidad, por eso buscamos reactivar la economía para que todas las personas del municipio tengan esa igualdad y sean ellos los que decidan hacia donde quieren llegar”, insistió.

SAN SEBASTIÁN RESPLANDECIENTE



En otro orden de ideas, el burgomaestre hizo referencia a las problemáticas que enfrenta el municipio y su interés por darle solución a corto y mediano plazo. “Lo primero que quiero acabar es el sufrimiento de nuestro pueblo por la falta de agua, y por eso, en este primer año de gobierno perforamos dos pozos para mejorar la situación y para el 2023 tengo previsto por lo menos seis pozos más”, aseguró.

“Ya no quiero ver a nuestros niños cargando agua de los ríos, en lugar de estar estudiando o jugando, así que es una responsabilidad que la estoy asumiendo personalmente”, continuó el alcalde.

Otra de las problemáticas a las que hizo referencia es a la crisis del alumbrado público, por lo cual se implementó el “Plan San Sebastián Resplandeciente”, a través del cual se ha recuperado el 70% de las luminarias, por lo que el dirigente aseguró haber recibido un municipio 98% a oscuras. “Mi formación es cristiana y por eso siempre digo que estamos corriendo la oscuridad de San Sebastián, en todos los aspectos”, continuó.

Para finalizar, el alcalde manifestó su anhelo de que todos los ciudadanos venezolanos empiecen a trabajar en la reconciliación, para estar unidos, apartando diferencias estériles entre unos y otros, en el que el pueblo termina pagando las consecuencias.

CHIQUINQUIRÁ RIVERO | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA