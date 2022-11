La voluntad y ganas de ayudar a las personas, es lo que ha llevado a la profesional de la salud, María Nieves Torrealba García con la Fundación La Mirada de Andrés, médico cirujano y pediatra puericultor, ha logrado fusionar su profesión y su vocación por ayudar. Egresada de la Universidad de Oriente, núcleo Ciudad Bolívar, trabaja en la emergencia pediátrica del Complejo Hospitalario Universitario Ruiz y Páez.

Criada en Ciudad Bolívar, siempre ha trabajado para ayudar y brindar una mano amiga a los niños más necesitados, sin embargo, ante el incremento de casos de pequeños con desnutrición, ha tomado la iniciativa de informar a la población la importancia de la lactancia materna exclusiva para los niños hasta los seis meses.

Lactancia exclusiva

En este sentido, la galena destacó que según información de la Organización Mundial de la Salud la lactancia materna debe ser desde la primera hora después del parto, exclusiva hasta los seis meses, “es decir, ni fórmulas, ni siquiera agua, sólo en caso de enfermedades e hidratación oral y vitaminas, pero desde el nacimiento hasta los seis meses debería ser lactancia materna exclusiva”.

Manifestó que en los únicos casos donde no se pueda dar lactancia materna exclusiva, es en aquellos donde la madre tenga una enfermedad que se le pueda transmitir al pequeño, “en este caso donde ellas no puedan dar lactancia, entonces se alimenta al pequeño con fórmulas”.



María Nieves Torrealba García recalcó que los beneficios de la lactancia materna son inimaginables, “muchos le llamamos oro líquido, sobre todo la primera lechita, que es la que se llama calostro, que es un líquido como oro clarito, que son las primeras 24 o 48 horas después que nace el bebé”.

Manifestó que esta leche sale en poca cantidad, ya que el estómago del bebé es muy pequeño, “necesita poco, entre 40 o 60 centímetros cúbicos, “a veces las madres tienen una confusión de que el pequeño come muy poquito, pero no es así, es que el pequeño a medida que va creciendo, su estómago se va haciendo más grande y necesita más leche, pero al inicio necesitan es poco, eso es lo que la mamá produce”.



Bondades de la leche materna

Asimismo, la especialista indicó que la leche de la lactancia materna es totalmente gratis y posee grandes componentes, “tiene millones de células vivas como los glóbulos blancos que los ayuda a combatir infecciones, tiene proteínas, vitaminas, minerales, sustancias que lo hacen hacer popó de manera mejor, además estimula todo lo que es la motilidad intestinal, lo ayuda con las defensas y a no enfermarse”.

La especialista de salud indicó que la lactancia materna es rica en muchas bondades, por lo que debería ser desde el inicio hasta los seis meses exclusiva, “a partir de los seis meses comienza la ablactación, que es el inicio de alimentos distintos a la lactancia materna y existen muchas maneras de iniciar la misma”.

En este sentido, indicó que existen muchos métodos, pero la idea es que se incluyan los alimentos complementarios, “allí se incluyen vegetales, proteínas, pollo y carne, muchos nutricionistas hablan que después de los seis meses se puede comer prácticamente todo, siguiendo con la lactancia materna, esta no se puede abandonar hasta los dos años de vida, la lactancia materna es la base de la alimentación del niño”.

DESNUTRICIÓN POR KWASHIORKOR



María Nieves Torrealba García mencionó que en los últimos años se ha observado un tipo de desnutrición en los niños, el cual en sus inicios se observó en África, siendo esta una desnutrición producida por los teteros de harina, conocida como Kwashiorkor. “Esta es una desnutrición grave por dejar la lactancia materna y dar a los pequeños tetero de harina, estos son los casos donde la madre tiene un niño, pero sale embarazada, entonces le quita la teta al bebé que está amamantando para dársela al pequeño nuevo, por eso es que es conocida, como se desplaza”.

De igual forma, indicó que en estos casos, al bebé que se le quita la teta es al que se le empieza a dar teteros de harina de maíz, “por eso es que hace muchísimos años los médicos comenzaron a ver que a este tipo de niños alimentados así, sufrían lesiones en la piel, diarrea, infecciones y muchas cosas, por lo que los análisis indicaron que eran cuadro de desnutrición”.

Por lo que María Nieves Torrealba señaló que en la actualidad existe mucha falta de educación con respecto a la lactancia materna, “esto debido a muchos factores, pero la principal, al menos en el estado Bolívar, es que las madres indican que le quitan la leche materna a los niños para poder irse a trabajar a las minas, y dejan a los bebés con cuidadores, y quien queda con el niño no le alcanza el dinero para comprar fórmulas y le dan los mal llamados alimentos, como lo son el agua de arroz, la crema de arroz, teteros de harina de maíz de maicena”.

Asimismo, la galeno destacó que este tipo de tetero puede hacer mucho daño, “no es que tú le diste crema de arroz y el niño murió, es que a los niños les pasa esto, ya que cuando se le da un tetero de esto le quitas la oportunidad de tomar el verdadero alimento que los bebés requieren, que es la lactancia materna o una leche de fórmula”.

Resaltó que la mortalidad en los pacientes con desnutrición grave es muy alta, “son pacientes que hemos hecho estudios y se ha verificado la difusión diastólica de los ventrículos del corazón, son pacientes con diarrea crónicas, con infecciones por hongos, con falla renal y todo esto lleva al paciente a fallecer”.

Nieves Torrealba, mencionó que se ha visto mucho que este tipo de desnutrición ocurrida en mayores de un año, pero ahora se están viendo desde el día cero, “es decir desde recién nacido le están dando este tipo de tetero, vemos pacientes de un mes o dos meses con un Kwashiorkor grave, y así no está descrito en la literatura”.

Detalló que se cambió el patrón, ya que las madres no quieren dar lactancia, “son muchos los casos, pero generalmente es desconocimiento, dicen que es que las tetas no los llena, pero es que los niños tienen su proceso de crecimiento, y las familias interpretan las acciones de los pequeños de mala manera”.

Torrealba indicó que a su juicio este es un problema de salud pública, “es grave son demasiados casos, en todos los sectores populares del país, existen niños con este tipo de desnutrición y yo no he visto que hayan salido a hacer promoción de la campaña materna”.

Mencionó que se debe hacer una campaña grande para hacer un llamado a la importancia de la lactancia materna, “no lo debo hacer yo sola, ni tres fundaciones, debe ser una campaña donde participen todos, lo importante es la salud de los pequeños, pero si eso no se hace nosotros seguiremos trabajando como hormigas”.

FUNDACIÓN LA MIRADA DE ANDRÉS



Y es que gracias a la fundación La Mirada de Andrés, y a las donaciones de las personas, la doctora María Nieves Torrealba ha logrado disminuir el número de casos de desnutrición por Kwashiorkor en donde ella labora en el estado Bolívar.

Es de recordar que esta fundación nació con una primera publicación de Instagram, “se trataba del caso de un pequeño que llevaron a la emergencia con desnutrición grave y complicaciones en todos los órganos, además tenía alteraciones cardiacas, diarrea y durante su estadía en el hospital comenzó con secreciones en sus ojitos, en ese momento el hospital no tenía muchos insumos, ahorita gracias a Dios tienen un poco más, y él era un paciente que no se iba a poder recuperar nutricionalmente y tampoco tenían los antibióticos”.

La grave situación del pequeño Andrés motivó a la profesional de la salud a utilizar sus redes sociales para solicitar ayuda, “coloqué que quien tuviera los antibióticos necesarios los podía donar para el niño, para mi sorpresa esa publicación se hizo viral y recibimos muchísima ayuda”.

Las ganas y su vocación de ayudar a los demás llevó a la doctora María Torrealba a sacarle provecho a sus redes sociales, donde vio una ventana para llegar a más corazones y hoy en día sus cuentas de la red social de Instagram, @dramariatpediatra y @fundacionlamiradadeandres, son el medio para llegar a más casos y colaborar con más venezolanos necesitados.

La pediatra mencionó que la principal labor es ayudar a los niños con desnutrición grave, “hacemos sus mercados, pagamos sus exámenes, medicamentos que deben comprar, incluso hemos ayudado con operaciones, la Fundación trabaja prácticamente todos los días y así ayudamos a niños a diario, son 365 días del año donde estamos allí”.

Asimismo, indicó que han visitado y pasado consultas médicas en las barriadas de Caracas, “hemos ido a Canaima, la Gran Sabana, así como también visitamos Las Tejerías, de donde me soliciten buscamos enviar ayuda, ya que lo importante es ayudar a los niños”.

Con orgullo la doctora María Nieves agradeció el apoyo de los seguidores, tanto de su cuenta personal de la red social de Instagram, como de aquellos que siguen sus pasos a través de la cuenta de la Fundación, quienes se han convertido en sus ángeles al momento de ayudar a los necesitados.

