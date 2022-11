La mamá del cantante venezolano afirma que a su hijo lo secuestraron. Dice que ella es la que tiene el poder de decidir dónde internarlo y no la novia actual de Chyno Miranda. Expresó: “Si no está cerca de nosotros él no se va a sanar”.

La mamá del cantante venezolano Jesús Miranda, conocido como Chyno, Alcyra Pérez, asegura que le secuestraron a su hijo, luego de que la novia del artista junto con las autoridades lo sacaran de un centro de rehabilitación Tía Panchita para trasladarlo a uno ubicado en la alta Florida, en Caracas.

En el mismo contexto afirmó que la actual novia de su hijo es quien le daba drogas al cantante. «Tiene una noviecita, pero ve droga en ella, porque ella le suministraba la droga a él y esa es mi gran preocupación», agregó en una entrevista.

Contó que antes de los Premios Juventud, Chyno la visitó en Caracas y que fue en ese momento que la novia del artista, Astrid Dayana Torrealba Falcón, le entregó droga a Chyno. «Cuando mi hijo se levantó a la mañana siguiente yo le encontré una bolsa grandota y la que se la suministró fue ella porque más nadie vino a mi casa ese día».

Luego de ese episodio, Alcyra Pérez dice que tomó la decisión de que debía internarlo en un lugar que lo ayudara a sanar la adicción que tenía y sus problemas de ansiedad. Asevera que por eso lo metió en un centro de rehabilitación y que fue específicamente Tía Panchita porque era el que la familia podía costear.

Chyno no estaba en malas condiciones

Con respecto al momento en que las autoridades llegaron a Tía Panchita y se lo llevaron del lugar, Alcyra Pérez contó que él ya estaba dormido y que los funcionarios insultaron a todo el mundo.

Resaltó que su hijo no se encontraba en malas condiciones ni se le trató mal jamás. Agregó que nadie le avisó que acudirían al centro de rehabilitación y tildó el hecho de «secuestro». Sostiene: «No estaba mal, estaba haciendo tratamiento y había mejorado mucho. Yo soy su mamá, yo soy la persona que tiene el nexo más cercano a él; quién es ella (la novia de Chyno) que puede llevarse a mi hijo si no yo.

Subraya que es falso que el artista estuviera mal en el centro de rehabilitación; por el contrario, señala que el intérprete de Mi niña bonita estaba a gusto allí y que constantemente sus familiares y amigos lo visitaban. «Cuando llegaba todo ese poco de familia se sentía muy bien», añadió Pérez.

«Si lo dejo con ella se me muere»

La mamá de Chyno Miranda aseveró que si ella deja a su hijo con la novia actual, entonces se va a morir. Está preocupada porque manifestó que ella no le va a hacer bien al artista venezolano.

«Yo soy su mamá y ella no puede pasar por encima de mi, si yo lo dejo con ella se me muere mi hijo. En este momento mi mayor preocupación es que lo raptaron, me lo secuestraron, una persona que no le va a hacer bien, porque yo decidí meter a mi hijo para que se sanase de unas patologías que él tiene, sobre todo, una secuela de la onfalitis que le impide actuar correctamente y él ve a esa persona, que es la que causó todo eso, recreada en la droga», destacó.

Sobre el delicado estado de salud de su hijo en los últimos años, detalló que ha pasado por depresión, ansiedad, se contagió de COVID-19, le dio culebrilla, fue diagnosticado con neuropatía periférica y además, sufrió encefalitis.

Pide estar con su hijo nuevamente, dice que ella es la que tiene el poder de decidir dónde internarlo y asegura que si no está cerca de la familia, no se va a salvar.