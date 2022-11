Mató al violador de su hija de 5 años y no irá a la cárcel

Un caso inusual ocurrió en Argentina, luego de que un hombre fuese declarado culpable de homicidio sin ser sentenciado a ir a la cárcel.

Se trata de Fernando Matías Vila, de 32 años, quién mató a puñaladas a José Dagoberto López, de 66, luego de descubrir que el sujeto abusó de su hija de 5 años.

Tras largas jornadas de debate, el jurado popular consideró que el hombre actuó bajo emoción violenta y, por lo tanto, será condenado a una pena de prisión menor a tres años y no irá a la cárcel. La Fiscalía había propuesto que Vila fuera condenado por homicidio simple, lo que significa estar entre 8 a 25 años tras las rejas.

Bajo los efectos de una emoción violenta

El hecho en cuestión ocurrió el 20 de octubre de 2019, luego de que la hija de Vila le confesara que López, que vivía en el departamento del frente de su domicilio, la había tocado en varias de sus partes privadas. Sin siquiera procesar lo que escuchó, Vila se dirigió inmediatamente a la casa del hombre para encararlo.

“Justo había un cuchillo arriba de la mesada y fue lo primero que agarré. Sinceramente, no me acuerdo mucho, me bajé de la moto y lo encaré, lo maté. Tampoco sabía que lo había matado hasta que me entregué en la comisaría. De los nervios que tenía abracé a mi esposa, no podía hablar y me temblaba todo el cuerpo. Nunca me había pasado una situación así”, relató el hombre a Brújula 24.

Después del asesinato, Fernando se entregó a la policía. “Me arrepiento de lo que hice, porque si no hubiera ido directamente a la casa no me hubiera pasado todo esto. Hace 3 años que vengo viviendo un calvario”.

