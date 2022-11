Vecinos del sector 2 de Caña de Azúcar con servicios públicos deficientes

El colapso de los servicios públicos en el sector 2 de Caña de Azúcar, municipio Mario Briceño Iragorry (MBI), estado Aragua, sigue siendo el dolor de cabeza para sus habitantes, en donde algunos aseguran que esto es como estar “viviendo un calvario”.

Las calles están intransitables

La angustia comienza cada mañana para los lugareños de esta popular parroquia, en donde el principal problema es la ausencia de agua potable que desde hace ya tres semanas brilla por su ausencia en los grifos un poco oxidados.

Jaime Solís, quien vive cerca de la calle 2 de la referida zona, comentó que deben inventárselas para buscar este importante vital líquido, fundamental para mantenerse con vida y a sus seres queridos.

“Aquí tenemos ya tres semanas sin agua, y tengo entendido que aprobaron una bomba para un pozo; mandaron el material, hicieron el pozo, pero hasta allí llegaron”, expresó.

Jaime Solís

Afirmó que el pretexto que presuntamente manejan las autoridades de la Alcaldía de MBI, es que “no tienen presupuesto para instalarla”.

En otro punto, manifestó su malestar al ver la calle 2 en gran deterioro, afirmando ya tiene más de seis años así de deteriorada, se ha llevado la queja al consejo comunal y no han dado respuesta”, dijo.

Solís aseguró que de lo único que han estado pendiente en estas semanas es de podar los árboles. “Dijeron que venía la reparación de la calle, pero han pasado cinco años, han pasado elecciones y elecciones y promesas y nunca la han reparado”, aseveró.

Por su parte, Mercedes Sánchez escuchó por boca de otros vecinos, que la Alcaldía iba a trabajar en reparar la problemática vial, que hace intransitable esta parte del sector 2 de Caña de Azúcar.

“El asfaltado tiene bastante tiempo, pero dijeron que iban a repararlo”, expresó la ciudadana.

Mercedes Sánchez

Sánchez dijo que la calle está así por un trabajo de sustitución de colectores de aguas servidas, y que actualmente se vienen desplegando por otras calles de la zona.

Por último, Cruz Salazar comentó que también padecen la ausencia de gas doméstico, teniendo que comprar a terceros o esperar cuando hacen operativos. “Cobran adelantado y vienen cuando puedan venir igual, que la bolsa”, dijo el ciudadano.

A juicio del habitante, “todo este sector está negreado”, hasta el mismo alcalde les dijo que no se lo merecen. “Yo he hablado con el alcalde y le digo que aproveche su juventud, no lo hacen; los árboles que iban a podar no los podaron, estas cosas pasan”, expresó.

Cruz Salazar

Sin embargo, apeló a su buena voluntad y le brindó un consejo por el bien de los vecinos y de su gestión. “Si ellos se ponen en el lugar de uno, ellos entenderían”, sentenció.

Es importante destacar que durante el recorrido se pudo observar gran cantidad de maleza en el sector, siendo evidente la falta de mantenimiento en las zonas verdes del lugar.

Asimismo, se notó que en la calle 2 quitaron una reja o tapa de protección de los colectores de aguas fluviales que está por la acera, siendo este un gran peligro para los transeúntes y vecinos de la zona.

Peligran los peatones sin la protección de esa canal

Te recomendamos: Vecinos claman por asfaltado en avenida 8 de Caña de Azúcar

Ante esta situación, los habitantes del sector 2 de Caña de Azúcar elevan una vez más sus voces para que las autoridades municipales vengan a resolver sus problemáticas, para así tener un nivel de vida digno.

LINO HIDALGO | elsiglo