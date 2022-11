Los trabajadores activos y jubilados de Ipostel cumplieron este jueves tres días de protesta para exigir mejores reivindicaciones salariales. De varios estados del país se hicieron cita en Caracas con el fin de hacerle saber a la ministra de Ciencia y Tecnología su malestar, ya que además de cobrar solo 25 dólares al mes, reclaman que no se cumplen con otros beneficios.

Este jueves 3 de noviembre, se dirigieron a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología; ente al que está adscrito este instituto, para hacerse sentir y buscar que sus quejas lleguen a la ministra de esa cartera, Gabriela Jiménez, para que tome cartas en el asunto.

Malestar general

Alvin García, Secretario General de trabajadores de Ipostel en Guárico, expresó que llevan protestando desde el martes 1° de noviembre en la sede principal en San Martín para ser escuchados. Destacó que quieren expresarle a la ministra Jiménez el «malestar general» que tiene la clase trabajadora por las «continuas irregularidades», el abuso, atropello y maltrato de los que son víctimas por tan solo reclamar sus derechos.

Recordó que en la Constitución se contempla la protesta pacífica y cívica, que está más que justificada por la razón y derechos consagrados en el Texto Funndamental a su juicio. Hizo un llamado en nombre de los trabajadores al mandatario, Nicolás Maduro, para que evidencie las penurias por las que pasan y que además de todas las vejaciones de las que son presa, no les dan respuesta.

Incumplimiento de las cláusulas

Denunció que Ipostel está incumpliendo unas cláusulas salariales que sí fueron canceladas el 15 de octubre, pero que el día 30 las «desaplicaron», lo que les baja el salario en aproximadamente un 70%.

En este sentido, exigen que se les pague lo que se les adeuda y que haya transparencia en la gestión del instituto.

Además, advirtió que trabajadores activos son sometidos y amedrentados con ser despedidos si continúan protestando.

Por su parte, el jubilado de Ipostel José Canelones denunció que en junio sacaron a 203 personas de la plantilla y a la fecha no se les ha pagado sus prestaciones sociales ni se les ha dado su providencia para su cese de funciones. De igual forma, dijo que tienen un mal servicio de HCM; que no pagan los bonos vacacionales desde marzo; que no han pagado dinero por concepto de las evaluaciones y por años de servicio.

solicitan interpelación de Ipostel

«Por eso, nos asiste la razón haciendo un llamado al presidente Nicolás Maduro para que pida la interpelación de la presidenta de Ipostel (…) Él debe saber lo que está pasando, pero no sé por qué no hace nada», dijo.

Agregó que el sueldo mensual son unos 220 bolívares, lo que equivale a unos 25 dólares aproximadamente según la tasa de cambio del BCV.

Manifestó que unos 7.200 empleados de Ipostel están siendo afectados por la medida, de los cuales 4.500 son jubulados. Además, dijo que la devaluación afecta en demasía el salario que devengan, así como también se quejó porque no se han pagado los 10.000 bolívares que se prometieron a los jubilados de 2018 a 2022.

La señora Karina Sarache, expresó que no se les permite la entrada a Ipostel. Ratifica lo dicho por Canelones y García, de la desactivación de cláusulas de convención colectiva, falta de seguro HCM y de medicinas para pacientes con enfermedades de base.

Elvin Guerra, secretario general del sindicato de trabajadores de Ipostel, dijo que los trabajadores de estados como Falcón, Guárico, Bolívar, Anzoátegui y Zulia para que se tomen cartas en el asunto con una presunta violación a los pasivos laborales.

