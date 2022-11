Aeronave BE32 fue declarada en verdadera situación de peligro

Una aeronave BE32, siglas YV 2052, piloteada por el capitán Augusto Quintero, fue declarada en fase destreza (en una verdadera situación de peligro) al no emitir reportes a ningún centro de control aéreo desde que despegara de San Felipe, en el estado Yaracuy, con destino al Aeropuerto Caracas, en Charallave, Valles del Tuy (Miranda).

La situación alertó a las autoridades aeronáuticas, quienes activaron de inmediato los protocolos en estos casos.

Según datos extraoficiales, “el último reporte de la aeronave habría sido sobre el estado Aragua, pero debido a que transcurrió el tiempo previsto para que aterrizara en el Aeropuerto Caracas y no apareció, se activaron los protocolos de búsqueda y rescate”.

“La detresfa es un término internacional en materia de búsqueda y salvamento que establece un nivel bastante certero que hubo una novedad relevante con una aeronave, como un aterrizaje forzoso con pérdidas del sistema de comunicaciones, es decir, no necesariamente tiene que haber un siniestro con saldo fatal”, explicó para el diario elsiglo, Jacobo Vidarte, comisionado para Gestión de Riesgo de la Alcaldía de San Diego en Carabobo.

Señaló que en materia de emergencia aeronáutica se consideran tres fases: primero incerfa (incertidumbre); segundo Alerfa (alerta); y finalmente detresfa (novedad relevante).

Indicó Vidarte que al conocerse la novedad de la aeronave BE32, siglas YV 2052 se iniciaron los procedimientos debidos, desde la búsqueda electrónica, con aviones en ruta y con señales a través de radio-impacto.

ÚLTIMO MOMENTO

Se pudo conocer extraoficialmente que la aeronave BE32, siglas YV 2052 fue localizada a final de la tarde entre la Universidad Metropolitana y el Terminal de Oriente.

Se considera pudo haber caído específicamente en “Culebrillas”, que colinda con el parque Kaiza y la zona de Guarenas, Guatire.

No se pudo conocer la situación de la nave y el motivo por qué no llegó a su destino; comisiones de rescate intentaban anoche de entrar al sitio, pero las condiciones climáticas no permitían el acceso.

HBRI. | elsiglo