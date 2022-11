Realizan pasarela para personas con discapacidad en México

Con el objetivo de dar visibilidad a las personas con discapacidad y generar opciones de igualdad e inclusión social, se realizó un desfile de modas All Inclusive Runway, en su segunda edición en México, con la participación de diseñadores y modelos con discapacidad.

Modelos lucen diseños durante el All Inclusive Runway. 26/10/2022. FOTO CORTESÍA

“All Inclusive surge por la necesidad de dar visibilidad a las personas con discapacidad y así generar percepciones de igualdad y que tengan una inclusión social en igualdad de circunstancias que cualquier otra persona”, dijo a EFE Silke Lubzik, presidenta y fundadora de Cambiando Modelos.

Organizado por las fundaciones Cambiando Modelos y Kadima, este evento se realiza en pro del reconocimiento y respeto a la diversidad, y para recaudar fondos para promover la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad.

En esta segunda edición, la pasarela contó con la participación de 24 modelos, 14 de ellos con discapacidad, y la presencia de tres diseñadores reconocidos a nivel internacional en el ámbito de la moda.

“Tenemos a tres diseñadores mexicanos de alta costura: Iann Dey, Sereno del Sordo y Armando Takeda. Y tenemos 24 modelos con y sin discapacidad que van a estar luciendo esas hermosísimas prendas”, apuntó Lubzik.

Romper estereotipos

Para los modelos, esta fue una importante oportunidad para mostrar que la inclusión y diversidad puede estar en todas partes, incluso, en la moda.

“Cuando me enteré de toda la parte de esta pasarela inclusiva, de dar visibilidad a personas con discapacidad, en los medios de comunicación dije: ¡wow, qué padre (bueno) y claro que sí! Entonces este mensaje de inclusión es padrísimo y creo que es muy necesario en esta época”, dijo Uriel Osorio, quien padece discapacidad visual.

Para él, estar en la pasarela requirió de horas de preparación mental porque sabía que debía estar atento a los sonidos y a manejar de manera adecuada el bastón.

“Nos preparamos con clases de modelaje, que nos dieron aquí”, señaló.

“Fueron clases de modelaje, de cómo pararnos, cómo caminar, cómo posar, cómo hacer toda esa onda y la verdad es que sí, ahorita ya me encuentro tranquilo, pero ansioso por ya subirme (a la pasarela)”, añadió.

Personas con discapacidad “somos como todas para poder expresar con el cuerpo”

Germán de la Rosa, un ingeniero de audio amputado de la pierna derecha, participó en el evento para mostrar que las personas con discapacidad no son diferentes.

“(Mostrar) que no somos una especie, que no somos unas personas que necesitan un trato especial, que no estamos limitados a hacer una actividad que nos gusta, que somos como todas las personas para poder expresar con el cuerpo lo que somos como seres humanos”, afirmó.

De la Rosa, quien es también sobreviviente de cáncer, considera que esta pasarela sirve para transmitir sus experiencias de vida y su belleza interior.

“Todo el mundo se preocupa por verse siempre bien por fuera, pero con esta experiencia de vivir los ensayos, el estar con muchas personas que tienen ese valor humano, me doy cuenta de que la belleza es totalmente interna que uno puede brillar desde adentro hacia afuera”, afirmó.

Ambos modelos señalaron que México todavía sigue siendo un país que debe trabajar en la inclusión de personas con discapacidad.

“Siento que estamos a años luz todavía para realmente estar en un país completamente inclusivo, que realmente incluya a las personas con discapacidad y con cualquier característica diferente”, dijo Osorio.

No obstante, consideraron que estos eventos pueden sensibilizar a la sociedad.

“Que (en) la moda cualquiera puede ser un modelo, que cualquiera podemos participar”, concluyó De la Rosa.

EFE