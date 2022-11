El regreso de la cantante Rihanna a la industria musical fue uno de los grandes sucesos de este 2022, ya que alegró a sus millones de fans, en especial a la compositora colombiana Karol G, quien es su fiel admiradora.

A través de su cuenta de Twitter, la artista paisa le dejó un inquietante mensaje de amor y admiración a la intérprete de Diamonds: “Rihanna, te amo. ¡Ojalá algún día te lo pueda decir mirándote a los ojos! No hay una persona en el mundo que me inspire más que tú”.

Sin embargo, esta no es la primera vez que la expareja de Anuel AA confiesa su amor por Rihanna. De hecho, en el año 2021 en una entrevista con el puertorriqueño Jorge Pabón, en su canal de MoluscoTV, afirmó que cuando la también empresaria volviera iba a estallar las redes sociales.

“Yo te voy a decir una cosa, cuando ella vuelva, cuando Rihanna vuelva, ya esos récords y todo eso que uno cumple, ya eso no va a haber manera, no, ya no se va a poder”, expresó Karol G en ese momento.

El lanzamiento del nuevo proyecto musical de la barbadense, Lift me up, se encuentra disponible en la plataforma de YouTube, ubicándose en los primeros puestos de las tendencias.

